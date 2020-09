Avec Bruno Monsaingeon : "Les bémols de Staline. Conversations avec Guennadi Rojdestvensky" > Éditions Fayard

"En 2000, je fus nommé pour la dernière fois directeur musical du Théâtre Bolchoï. Le premier spectacle que j’y ai dirigé remonte à 1952, il y a plus de 60 ans. Moi-même, j’ai du mal à y croire, car, selon toutes les normes du métier, je ne devrais plus être en état de diriger..." G. Rojdestvensky

Un nom impossible à prononcer, un personnage mythique mal connu, l’un des légendaire chefs d’orchestre russes du 20e siècle, Guennadi Rojdestvensky (1931-2018) s’est confié 25 ans à Bruno Monsaingeon...

Par Bruno Monsaingeon : "Les bémols de Staline. Conversations avec Guennadi Rojdestvensky" En couverture : Guennadi Rojdestvensky à Paris vers 2009 © Collection du Théâtre Bolchoï > Éditions Fayard

"Je suis né à Moscou en 1931 dans une famille d’artistes et de musiciens. Il m’est donc possible d’affirmer que, dès le plus jeune âge, je baignais dans une ambiance musicale. Cependant, je ne vivais pas que dans un milieu intellectuel, mais également dans la chambre de huit mètres carrés d’un appartement communautaire, chambre que je partageais avec ma mère et ma tante."Guennadi Rojdestvensky

Ce livre est un tableau de la vie artistique en régime soviétique. L’oppression des consciences, les tracasseries bureaucratiques, les ruses déployées pour les déjouer relatées par un grand musicien qui connut le système de l’intérieur.

"Un beau jour, alors que je figurais déjà officiellement comme chef d’orchestre dans l’organigramme du théâtre, voilà que le chef principal du Bolchoï, _Evguenny Svetlanov_, tombe malade, la veille d’une représentation de Boris Godounov. Vu son état, il ne pouvait pas diriger. Le directeur du théâtre m’appela : "Es-tu prêt à diriger Boris Godounov, demain, sans répétition ? – Oui, je crois que oui", répondis-je..."Guennadi Rojdestvensky

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Bruno Monsaingeon, violoniste, devenu cinéaste et essayiste, a réalisé de nombreux films consacrés à des musiciens : Glenn Gould (dont il a édité les textes) Sviatoslav Richter, Yehudi Menuhin…

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

Création le 5 décembre 1980 à Londres...

♪Alfred Schnittke (1934-1998) :Gogol-Suite, Ouverture (1980) The USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra, direction Guennadi Rojdestvensky ‎– De l'album "Russian Avant-Garde Music - Live (2013)" – Label Melodiya 1001724

Recorded in Moscow in 1947...

♪Mikhaïl Glinka (1804-1857) :Une Vie pour le Tsar (Ivan Soussanine) "Antonida ! Shto sluchilos?" (Acte III) Chœur et Orchestre du Théâtre Bolchoï, direction Alexandre Melik-Pachaïev ‎– De l'album "Mikhail Glinka - Ivan Susanin (A life for the Tsar)" – Label Preiser 90365

♪Sergueï Prokofiev (1891-1953) :Concerto pour violon n°1, Scherzo. Itzhak Perlman (violon) BBC Symphony Orchestra, direction Guennadi Rojdestvenski ‎– De l'album "Prokofiev, Itzhak Perlman, BBC Symphony Orchestra, Gennadi Rozhdestvensky ‎– The Two Violon Concertos (2015)" – Label EMI CDC 747 025

♪Dmitri Chostakovitch (1906-1975) :Symphonie n° 9 Op.70, Allegretto. The USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra, direction Guennadi Rojdestvensky – Du coffret "Gennady Rozhdestvensky Conducts Shostakovich - Edition by Shostakovich (2012)" ‎– Label Brilliant Classics 9273