Avec le compositeur Bruno Giner : "Edgard Varèse (1883-1965)" > Bleu Nuit Éditeur

Par Bruno Giner : "Edgard Varèse (1883-1965)" > Bleu Nuit Éditeur Ce nouvel opus de la collection horizons vous invite à rencontrer une figure majeure du XXe siècle dans cette biographie inédite et illustrée aux nombreuses annexes ...

Après des études d'ingénieur imposées par son père, Edgard Varèse travaille la musique avec d'Indy, Roussel, Widor, R. Strauss et Busoni. Émigré en 1915 aux États-Unis, il devient un pionnier de la musique électronique, crée en 1954 Déserts, qui suscite un scandale comparable à celui du Sacre du Printemps de Stravinsky en 1913 !

Il aura mis 18 ans pour écrire la plupart de ses œuvres (d'Amériques à Density 21,5), puis 14 de traversée du désert, et 15 autres pour terminer son œuvre et signer sa postérité (Déserts, Poème électronique, Nocturnal).

Compositeur et pédagogue, Bruno Giner a signé plusieurs livres sur la musique : De Weimar à Térézine, 1933-1945 L'épuration musicale (Éditions Van de Velde) Les musiques pendant la Guerre d'Espagne & Survivre et mourir en musique dans les camps nazis (Éditions Berg International) Pour la collection horizons : Erik Satie et Kurt Weill, cosigné Entartete Musik.Bruno Giner, le site ...