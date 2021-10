Avec André Lischke : "Ilya Répine (1844-1930) Peindre l’âme russe" > Éditions Paris Musées

"Son nom ne vous est sans doute pas familier, mais vous connaissez ses portraits. Le plus fameux étant celui de Moussorgski, hirsute, le visage congestionné et rougi. Son auteur Ilya Répine n'avait encore jamais eu les honneurs d'une exposition monographique en France..." Philippe Venturini

sont"Le Petit Palaisrépare cette injustice et propose jusqu'au 23 janvier 2022, un parcours à travers son œuvre avec quelques-unes de ses toiles les plus connues, venues de la Galerie nationale Trétiakov de Moscou, le Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg et et le musée d’art de l’Ateneum d’Helsinki."Philippe Venturini

André Lischke : "Ilya Répine (1844-1930) Peindre l’âme russe"> Éditions Paris Musées

"Le Petit Palais présente la Première rétrospective française, consacrée à l’une des plus grandes gloires de l’Art russe ... Exposition du 5 octobre 2021 au 23 janvier 2022 - Avenue Winston Churchill, Paris 8°

Considéré comme le peintre russe le plus célèbre du 19e siècle, l’artiste est associé au courant réaliste. Témoin des bouleversements de la Russie, Ilya Répine, s’intéresse à la vie culturelle de son temps (littérature, musique, sciences…) attentif aux profondes mutations que connaît son pays.

André Lischke, journaliste et critique musical, spécialiste de la musique russe, collabore à Diapason, L'Avant-Scène Opéra, Lyrica ...

André Lischke a enseigné à l'Université d'Évry, animé un laboratoire de recherche "RASM (Recherche-Arts-Spectacle-Musique)"

♫ Sous la couverture – Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

Recorded live at the Mariinsky Theatre, St. Petersburg in February 1995 ...

♪ Mikhaïl Glinka (1804-1857) :Rouslan et Ludmila (Acte 4, Sc 20) Oriental Dances, III : Lesginka. Orchestre du théâtre Mariinski, direction Valery Gergiev - Label Decca 478 3420

Recorded live at the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, in October 1993 ...

♪ Nikolaï Rimski- Korsakov (1844-1908) :Sadko (Tableau V) Sineje More Grozna, Shiroka. Vladimir Galousine (Sadko), Orchestre du théâtre Mariinski, direction Valery Gergiev - Label Philips 442138-2

♪ Modeste Moussorgski (1839-1881) :Une Larme. Brigitte Engerer, piano - Label Harmonia Mundi France HMA 1951266