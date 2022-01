Avec Benoît Duteurtre "Remèdes musicaux. De Mozart à Clara Luciani, 200 musiques pour les moments de la vie"

"La musique est censée adoucir les mœurs. Nous allons constater qu'elle peut être un remède aux problèmes de couple, à la mauvaise estime de soi, aux piqûres de moustiques comme à la peur de vieillir. De A comme Assumer l'Adultère à Z comme rester Zen, un trio de soignants..." Philippe Venturini

Michka Assayas, Benoît Duteurtre, Alexandre Fillon vous prescrivent des ordonnances musicales où le rock, le classique, la soul, le blues & la chanson française, se révèlent être les plus stimulants des traitements ! Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il existe une musique qui vaut tous les Remontants !

"Remèdes musicaux - De Mozart à Clara Luciani, 200 musiques pour tous les moments de la vie" par Michka Assayas, Benoît Duteurtre, Alexandre Fillon, collaboration Jean-Louis Bachelet> Éditions Buchet Chastel

Pour surmonter le trac avant un rendez-vous amoureux : Écoutez Étienne Daho

Pour combattre l'insomnie : Écoutez Gabriel Fauré

Pour lutter contre le découragement : Écoutez Paul McCartney

Pour vaincre le manque de volonté : Écoutez Beethoven

Pour survivre aux parisiens : Écoutez Jeanne Cherhal

Pour soigner le spleen du dimanche soir : Écoutez Nick Drake

Pour supporter les embouteillages : Écoutez Jean-Patrick Capdevielle

, © Radio France / Annick Haumier / RF

À la façon d'un dictionnaire, cette musicothérapie amusante - qui permet de revisiter des classiques et de faire des découvertes - raconte comment des compositeurs et des interprètes convaincus de l'effet de leur mélodie, offre des clés pour surmonter les tourments de toutes sortes, et se sentir mieux !

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453 - Scott Ross, clavecin ‎– Album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

♪ Jacques Offenbach (1819-1880) :Geneviève de Brabant (Acte I) Couplets du pâté "Ah ! de mon coeur un trouble s’empare" - Denise Duval (Geneviève) & Jean Giraudeau (Sifroy) Orchestre Radio-Lyrique de L'O.R.T.F. direction Marcel Cariven -Label INA Mémoire Vive IMV080

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

♪ Igor Stravinsky (1882-1971) :Le Baiser De La Fée (3e tableau) Pas De Deux - D. Coda. Presto - The Cleveland Orchestra, direction Oliver Knussen - Coffret 30CD "The New Stravinsky Complete Edition (2021)" - Label Deutsche Grammophon 00289 483 9962

Enregistré le 28 juin 1945 ...

♪ Gioacchino Rossini (1792-1868) :Ouverture de La Pie voleuse - La Gazza Ladra - N.B.C. Symphony Orchestra, direction Arturo Toscanini - Album "Arturo Toscanini Collection - Volume 47 - Rossini : Ouvertures (1992)" - Label RCA Victor Gold Seal GD 60289

♪ Charles Gounod (1818-1893) :Le Médecin malgré lui (Acte I) Qu'ils sont doux - Jean-Christophe Benoît, baryton (Sganarelle), Orchestre lyrique de l'ORTF, direction Jean-Claude Hartemann - Label Musidisc INA 202322