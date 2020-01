Avec Béatrice Didier & Emmanuel Reibel : "Berlioz, poète et théoricien de l'orchestre" Honoré Champion Éditeur

à réécouter émission La tribune des critiques de disques Les Nuits d'été de Berlioz

Hector Berlioz publie en 1843 un Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes, avec une édition augmentée de "L'art du chef d'orchestre" en 1855. Il y manifeste sa créativité de musicien et d'écrivain...

"Berlioz, poète et théoricien de l'orchestre. Regards sur le Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes"Sous la direction d'Emmanuel Reibel et Béatrice Didier> Honoré Champion Éditeur

Ce volume montre l’originalité de sa démarche à une époque où la facture instrumentale se développe, mais où Berlioz est presque l’un des seuls à mener en France une réflexion d’ensemble sur l’orchestre.

Dans ce texte surprenant, où se mêlent rêve utopique sur l’orchestre idéal et conseils très précis livrés aux instrumentistes et aux chefs, envolées lyriques et analyses d’exemples musicaux, l’orchestre apparaît comme un vaste théâtre où se joue l’avenir de l’art.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Béatrice Didier, professeure émérite à l’ENS (Ulm), a consacré ses travaux aux rapports de la musique et de la littérature, depuis "La Musique des Lumières" (PUF, 1985), jusqu’à "Enserrer la musique dans le filet des mots" (Hermann, 2019), "Le livret d’opéra en France au XVIIIe siècle" (Oxford, 2013)

Emmanuel Reibel, professeur de musicologie Université Lumière Lyon2, membre de l’Institut universitaire de France, a écrit "Faust, la musique au défi du mythe" (Fayard, 2008) et "Comment la musique est devenue romantique, de Rousseau à Berlioz" (Fayard, 2013)

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

L'œœuvre fut créée à Vienne en 1767. Elle raconte l'héroïsme d'Alceste qui défie la mort dans une tragédie où se mêlent de très nombreux rebondissements...

On connaît la version en italien créée à Vienne en 1767. Mais il y a un second Alceste, création en français, à Paris en 1776...

♪Christoph Willibald von Gluck (1714-1787) :Alceste (Acte 1) "Apollon est sensible.. Le roi doit mourir..Tout se tait" Dietrich Henschel (Grand Prêtre), English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner - Label Philips 470293-2

♪Ludwig van Beethoven (1770-1827) :Symphonie n°6 Pastorale, Fa Majeur Opus 68, Scherzo. Orchestre philharmonique de Vienne, direction Leonard Bernstein - Du coffret "Beethoven : Intégrale des symphonies (2004) - Label Deutsche Grammophon 431025-2

♪Christoph Willibald von Gluck :Iphigénie en Tauride (Acte 2) Scène 4. "Vengeons et la nature et les Dieux" Simon Keenlyside (Oreste) & Iphigénie en Tauride (Acte 4) "Les Dieux, longtemps en courroux" Mireille Delunsch (Iphigénie) & Laurent Naouri (Thoas) Chœur et Orchestre des Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski - Label Archiv Produktion 471133-2