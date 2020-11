Avec Anne-Madeleine Goulet : "Les foyers artistiques à la fin du règne de Louis XIV (1682-1715) > Éd. Brepols

Grâce à la notion de foyer, une série d’études pluridisciplinaires porte un regard nouveau sur les productions musicales, et théâtrales, en dehors de la Cour de Versailles à la fin du règne de Louis XIV...

Sous la direction de Anne-Madeleine Goulet, en collaboration avec Rémy Campos, Mathieu Da Vinha, Jean Duron : "Les foyers artistiques à la fin du règne de Louis XIV (1682-1715) Musique et spectacles"> Éditions Brepols

S'imposant comme des foyers artistiques dynamiques ouverts au théâtre et à la musique : les hôtels particuliers du Marais, la résidence de Philippe d'Orléans au Palais-Royal, celle de la princesse de Conti à Versailles, les pavillons de plaisance bâtis entre Versailles et Paris, les demeures du duc et de la duchesse du Maine à Sceaux, du roi d'Angleterre en exil à Saint-Germain-en-Laye...

Cet ouvrage, prend en considération ces lieux d'activité artistique, comme un ensemble à la fois complémentaire et concurrent, enquête sur leur hiérarchie, leur fonctionnement, les relations qu'ils entretenaient avec la Cour.

Cet ouvrage met en lumière la tension entre le modèle versaillais, prompt à imposer une norme artistique et le développement d'autres espaces de création entre 1682 et 1715, illustrant la faculté des musiciens provinciaux à s'insérer dans les milieux artistiques de la capitale, et en cernant l'identité de ceux qui façonnaient les goûts de leur époque.

Anne-Madeleine Goulet, chercheuse en Arts du spectacle au CNRS (CESR).

Rémy Campos, professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris-CNSMP. Responsable de la recherche de la Haute école de musique de Genève.

Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles, spécialiste de la cour de France aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Jean Duron, fondateur et directeur (1989-2007) de l'Atelier d'études sur la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles du CMBV, spécialiste de la musique à l'époque de Louis XIV.

♪Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) ‎– De l'album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier” ‎– Coffret label Erato 75436

Livret d'Antoine Houdar de La Motte. Création le 24 octobre 1697 au Palais-Royal, Paris. Enregistré à Versailles en novembre 2017...



♪André Campra (1660-1744) :L'Europe galante, Ouverture. Orchestre Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin – De l'album "André Campra - L’Europe Galante - Orchestre Les Nouveaux Caractères (2018)" – Label Château De Versailles Spectacles 231441

Enregistré aux Ateliers Berthier, Paris 17e, 06/1991...

♪Jean-Joseph Mouret (1682-1738) :Les Amours de Ragonde (Acte I) Prélude "Allons, Allons Mes Enfants" Michel Verschaeve (Ragonde), Jean-Paul Fouchécourt (Colin), Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski – De l'album "Mouret – Les Musiciens Du Louvre, Marc Minkowski – Les Amours De Ragonde (1992) – Label MusiFrance 2292-45823-2

♪Jean-Henry d'Anglebert (1629-1691) :Suite pour clavecin n°1 En Sol Majeur - Allemande. Céline Frisch (clavecin) – De l'album "Jean-Henry d'Anglebert - Céline Frisch, Café Zimmermann – Pièces De Clavecin & Airs D'après M. De Lully (2005)" – Label Alpha Productions Alpha 074

♪Marc-Antoine Charpentier :Les Arts Florissants (H. 487, Scène 4) "Parois dans ta beauté première" Jill Feldman (La Paix), Les Arts Florissants, direction William Christie – De l'album " – Label Harmonia Mundi HMX 2908140.44

