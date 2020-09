Avec André Lischke : "Sergueï Rachmaninov (1873-1943) - Portrait d'un pianiste" > Éditions Buchet-Chastel

Lorsque la Révolution de 1917 contraignit Rachmaninov à quitter la Russie, le compositeur se lança dans une carrière de concertiste. Universellement admiré par ses confrères, exceptionnel dans Chopin, Liszt, Beethoven, Schumann, et dans sa propre musique, son jeu a marqué tous ceux qui l’ont entendu.

André Lischke revient sur le parcours et l’art d’un musicien qui aura été à parts égales compositeur, pianiste-interprète de ses œuvres autant que du grand répertoire, ainsi qu'un charismatique chef d’orchestre.

André Lischke replace sa formation dans le cadre de la vie musicale et culturelle en Russie, montrant la place du piano dans son œuvre et dans sa vie, en mettant l’accent sur sa carrière d’interprète et ses choix de répertoire avant et après son émigration.