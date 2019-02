Benjamin François, présente : "Les 100 chefs-d’œuvre du classique pour les nuls" chez First Éditions

Dans quel contexte Beethoven a composé la Neuvième Symphonie, dont le dernier mouvement L'Ode à la Joie est devenu l’étendard de l’humanisme européen ? Qui est la célèbre Reine la Nuit de l'opéra de Mozart La Flûte Enchantée ? Pourquoi les enregistrements de Glenn Gould, Les Variations Goldberg de Bach, sont mythiques ?

Découvrez grâce à ce guide d’écoute des chefs-d’œuvre de la musique classique, les coulisses de la composition des plus grands œuvres du répertoire ainsi que des clefs d’écoute pour s’initier à une musique injustement taxée d’élitiste !

Benjamin François : "Les 100 chefs-d’œuvre du classique pour les nuls"Découvrir ! Acheter ! version papier, version numérique chez First Éditions

Ce parcours à travers les grandes œuvres du classique traverse les scènes d’opéra, s’immerge au milieu d’orchestres symphoniques, vous transporte dans des salles de récital écouter du piano, dans des églises écouter un chœur a capella…

Producteur à France Musique Le concert du soir, les jeudis et vendredis soirs, dramaturge à l’Opéra national de Montpellier-Occitanie et enseignant au CNSM de Paris, Benjamin François transmet sa passion pour la musique à travers des conférences et notes de programmes des orchestres français.

