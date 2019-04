André Tubeuf, né en 1930, présente : "Rudi. La Leçon Serkin" Éditions Actes Sud

Depuis sa disparition, Rudolf Serkin (1903-1991) n'a cessé de se faire vivant. André Tubeuf (1930-) dans ce livre au ton très intime, nous le rend tel qu’il l’a connu, entendu, aimé...

André Tubeuf :Rudi. La Leçon Serkin -Où trouver ce livre ? Éditions Actes Sud- Littérature

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

, © Radio France / Annick Haumier

♫PROGRAMME

Enregistré en 1941-1942...

♪Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Sonate pour piano n°14 ut dièse min op 27 n°2, Clair de lune - Allegretto. Rudolf Serkin (piano) - De l'album "Ludwig van Beethoven,Rudolf Serkin ‎– Sonata No. 14 Op. 27, No. 2 & Sonata No. 8 Op. 13 (1948)" - Label Columbia Masterworks ‎ML 4003

à réécouter émission Classic Club Un certain Rudi, avec André Tubeuf

Recording 1929-1933, Studio Abbey Road, London...

♪Ludwig van Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 - Scherzo. Adolf Busch (violon) Rudolf Serkin (piano) - De l'album "Ludwig Van Beethoven - Adolf Busch,Rudolf Serkin ‎– Violin Sonatas" - Label Brilliant Classics ‎93553/95

♪Franz Schubert (1797-1828) : Moments musicaux 94 D. 780 - Moment musical n°3 fa mineur. Rudolf Serkin (piano) - De l'album "Rudolf Serkin, Schubert ‎– Moments Musicaux Op. 94 Complete (1956)" - Label Columbia Masterworks ‎ML 5153

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Concerto pour piano n°12 - Andante. Rudolf Serkin (piano), Orchestre symphonique de Londres, direction Claudio Abbado - Label Deutsche Grammophon DGG 400 068-2