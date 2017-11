Avec Jean-Philippe Biojout... "Les Couperin" par Julien Tiersot (1857-1936) Bleu Nuit Éditeur

Cette étude illustrée et complétée de multiples annexes, propose de partir à la rencontre d'une famille française qui marqua la musique pour clavier, mais dont on confond souvent les personnalités, à cause de prénoms similaires ou voisins.

Avec Jean-Philippe Biojout, baryton-basse, écrivain et éditeur... "Les Couperin" par Julien Tiersot (1857-1936) Collection Horizons. Bleu Nuit Éditeur. Découvrir la version papier, la version numérique.

Ces maîtres du clavier (orgue et clavecin) revendiquèrent toujours leur service de la royauté française aussi bien à Versailles que dans la paroisse parisienne de Saint-Gervais dont la charge de titulaire se transmit durant plusieurs générations.

Outre un remarquable Office des Ténèbres, ils s'illustrèrent dans la symphonie à la française, dans la sonate, les portraits musicaux et l'Art de toucher le clavecin.

Julien Tiersot (1857-1936) musicologue, ethnomusicologue, compositeur, est auteur de "Histoire de la musique populaire en France (1889)", s'intéressa aux musiques : Asie, Extrême-Orient, Amériques. Aux compositeurs : Bach (1934), Berlioz (1904) Smetana (1926). Contribua à la réédition des opéras français de Gluck et à une biographie sur ce compositeur, rééditée dans cette collection.

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

Fondé par Amandine Beyer en 2006 l'Ensemble Gli incogniti tire son nom de L'Accademia degli Incogniti, société musicale dans la Venise des années 1630...

♫François Couperin dit "le Grand" (1668-1733) :La Superbe (ca. 1692). Amandine Beyer, violon. Ensemble instrumental Gli incogniti. Album "Apothéoses et autres Sonades" - Label Harmonia Mundi HMC 902193

♫Louis Couperin (v. 1626-1661) :Suite de pièces en fa, Prélude / Courante. Skip Sempé, clavecin. Label "Louis Couperin - Pièces De Clavecin" - Label Alpha Productions ‎ Alpha 066

♫François Couperin (1668-1733) :Troisième Leçon à deux voix, JOD / CAPH. Sandrine Piau, Véronique Gens (sopranos), Christophe Rousset, orgue et direction. Ensemble Les Talens Lyriques - Album "F. Couperin - Trois Leçons de Ténèbres" - Label Decca Classics 466 776-2

Parution consacrée aux derniers organistes de l’ancien régime qui fait figure d’évènement, enregistré à Bordeaux en septembre 2013...

♫Armand-Louis Couperin (1727-1789) :La Chasse. Olivier Baumont à l’orgue Dom Bédos Quoirin (1748) de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Album "Olivier Baumont – Organistes français de la fin de l’Ancien Régime" - Label Tempéraments TEM 316053