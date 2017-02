Soirée Spéciale des Victoires de la Musique Classique 2017

Des plus grands artistes aux jeunes "révélations", ceux qui font vibrer les scènes françaises et internationales, viendront célébrer ce rendez-vous incontournable avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck.

Près de trois heures de musique en direct pour réunir le meilleur de la scène classique actuelle française et internationale !

les invités :

De grands noms des scènes lyriques internationales seront présents : la soprano Sonya Yoncheva, la contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Philippe Jaroussky qui a su conquérir le cœur du public, mais aussi le jeune et talentueux ténor Julien Behr. Les Victoires 2017 réuniront aussi des artistes d’univers et d’origines divers : le jeune prodige Daniel Lozakovitj, violon, âgé d’à peine 16 ans, le violoniste franco-serbe Nemanja Radulović, accompagné de Tijana Milošević, et de leur ensemble Double Sens, l’organiste Thomas Ospital, le mandoliniste Julien Martineau, le guitariste Thibault Cauvin, le contrebassiste Yann Dubost ainsi que Les Chanteurs d’Oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, pour une séquence originale avec la pianiste Shani Diluka et la violoniste Geneviève Laurenceau. Tous ces artistes viendront compléter la sélection des nommés pour un plateau d’exception.

les artistes nommés :

Soliste intrumental

Lucas Debargue, piano

Pascal Gallois, basson

Adam Laloum, piano

Artiste lyrique :

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano

Patricia Petibon, soprano

Révélation soliste instrumental :

Guillaume Bellom, piano

Adelaïde Ferrière, marimba

Justin Taylor, clavecin

Révélation artiste lyrique :

Raquel Camarinha, soprano

Léa Desandre, mezzo-soprano

Catherine Trottmann, mezzo-soprano

Compositeur :

Thierry Escaich

Bruno Mantovani

Martin Matalon

Enregistrement :

Concerto contemporains, par Renaud Capuçon (Erato)

Burning Bright, d'Hugues Dufour, par les Percussions de Strasbourg (Les Percussions de Strasbourg)

I 7 Peccati Capitali, de Monteverdi, par la Cappella Mediterranea-Leonardo Garcia Alarcon (Alpha)

