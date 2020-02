Cérémonie des 27èmes Victoires de la Musique Classique

Partenaire historique des Victoires de la Musique, France Musique en diffuse ce soir la 27ème édition, en direct de l’Arsenal de Metz !

Présenté par le duo Judith Chaine et Leila Kaddour-Boudadi pour la deuxième année consécutive, cet événement, également diffusé sur France 3, récompense artistes instrumentaux, lyriques et compositeurs.

France Musique accompagne les jeunes talents en lice sur son site en invitant le public à voter pour les révélations instrumentales et lyriques de l'année : votez et retrouvez interviews et vidéos disponibles en ligne

Liste des nommés aux Victoires de la Musique classique 2020:

Soliste instrumental

Bertrand Chamayou (piano)

Alexandre Kantorow (piano)

Magali Mosnier (flûte)

Artiste lyrique

Benjamin Bernheim (ténor)

Karine Deshayes (mezzo-soprano)

Elsa Dreisig (soprano)

Révélation soliste instrumental

Théotime Langlois de Swarte (violon & violon baroque)

Raphaëlle Moreau (violon)

Gabriel Pidoux (hautbois)

Révélation artiste lyrique

Kevin Amiel (ténor)

Adèle Charvet (mezzo-soprano)

Marie Perbost (soprano)

Compositeur

Francesco Filidei : L'inondation, opéra (Création / France)

Betsy Jolas : Femme le soir, pour violoncelle et painao (Création / France)

Camille Pépin : The Sound of Trees, pour clarinette, violoncelle solo et orchestre (Création / France)

Enregistrement

Berlioz, Symphonie Fantastique - Les Siècles, François-Xavier Roth (Hamonia Mundi)

Offenbach Colorature - Jodie Devos (Alpha)

Saint-Saëns, Piano Concertos n° 3, 4 & 5 "L'Egyptien - Alexandre Kantorow (Bis)

Avec de nombreuses surprises et les invités : Anna Netrebko, Alondra de la Parra, Lisa Batiashvili, Quatuor Ellipsos et Marie-Josephe Jude, Philippe Jaroussky, Alex Vizorek, l'Orchestre national de Metz, dirigé par David Reiland ainsi que le Concert de la Loge de Julien Chauvin...

Soirée diffusée en direct de l'Arsenal de Metz, et en simultané sur France 3 et France Musique