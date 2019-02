Cérémonie des 26èmes Victoires de la Musique Classique

Artistes confirmés qui ont marqué l'année, jeunes "révélations" et invités internationaux se produiront avec l'Orchestre national d'Île-de-France, sous la direction de Julien Leroy. Ils interpréteront les grandes pages du répertoire classique, mais aussi des oeuvres à (re)découvrir.

La transmission, le rencontre des générations, le partage entre jeunes talents et artistes établis seront les fils rouges de cette soirée.

Avec quelques-uns des plus grands grands noms de la scène internationale :

le pianiste chinois Lang Lang, Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak en duo, la soprano Julie Fuchs, le violoniste Renaud Capuçon, le jeune violoncelliste prodige Edgar Moreau, le contre ténor star Philippe Jaroussky entouré des jeunes élèves de son académie mais aussi la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbey, le Quatuor Beat (percussions), Geneviève Laurenceau, Christian-Pierre La Marca et David Kadouch, le Quatuor de saxophones Ellipsos et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.

Les Nominés:

Soliste intrumental:

Nicholas Angelich (piano)

Bertrand Chamayou (piano)

Jean-Guihen Queyras (violoncelle)

Artiste lyrique:

Stéphane Degout (baryton)

Elsa Dreisig (soprano)

Sandrine Piau (soprano)

Révélation soliste intrumental:

Théo Fouchenneret (piano)

Thibaut Garcia (guitare)

Alexandre Kantoeow (piano)

Révélation artiste lyrique:

Ambroisine Bré (mezzo-soprano)

Eléonore Pancrazi (mezzo-soprano)

Guilhem Worms (baryton-basse)

Compositeur:

Benjamin Attahir (Adh Dhohr, serpent et orchestre)

Guillaume Connesson (Les Horizons perdus, pour violon et orchestre)

Jean-Frédéric Neuburger (Concerto pour piano)

Enregistrement:

Berlioz, les Troyens

Bizet, Les pêcheurs de perles

Chimère

Soirée diffusée en direct de la Seine Musicale, et en simultané sur France 3 et France Musique