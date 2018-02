Cérémonie des 25èmes Victoires de la Musique Classique

L'Orchestre National de Lyon, dirigé par Pierre Bleuse et Daniele Rustioni accompagne les artistes nominés lors de ce grand rendez-vous populaire de la musique classique, où se côtoient artistes confirmés et révélations, en direct de La Grange au Lac à Evian, et en simultané sur France 3 et France Musique.

Nominations 2018:

►Dans la catégorieSoliste instrumental:

Gautier Capuçon (violoncelle)

Lucas Debargue (piano)

Victor Julien-Laferrière (violoncelle)

►Dans la catégorie Artiste lyrique:

Sabine Devieilhe (soprano)

François Le Roux (baryton)

Ludovic Tézier (baryton)

►Dans la catégorie Compositeur:

Karol Beffa : Le bateau ivre, pour orchestre symphonique (Création)

Bernard Cavanna : Geek Bagatelle, pour choeur de smartphones et orchestre (Création)

Tristan Murail : Sogni, ombre et fumi, pour quatuor à cordes (Création)

►Dans la catégorie Enregistrement:

Mirages, airs d'opéra et mélodies, Sabine Devieilhe/Alexandre Tharaud, Les Siècles, F-X Roth, Erato

Ravel, Daphnis et Chloé, Ensemble Aedes, Les Siècles, F-X Roth, Harmonia Mundi

Schumann, Intégrale Live de l'oeuvre pour piano seul, Dana Ciocarlie, La Dolce Volta

