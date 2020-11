Soirée hommage à Claude Samuel

Disparu en juin dernier, Claude Samuel n’était pas seulement journaliste, producteur de radio, critique musical... il était tout cela, mais davantage encore. Ce soir, quelques-uns des musiciens qui l’ont connu et qu’il a aimés lui rendent un hommage sensible, affectueux et multiple.

Claude Samuel - Archive personnelle de Claude Samuel avec l'aimable autorisation de sa famille, © Guy Vivien