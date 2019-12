Scarlatti 555 Night Fever du mercredi 01 janvier 2020

en direct et en public de l'Auditorium de la Maison de la Radio, pour le jour anniversaire des 334 ans du compositeur italien, Scarlatti comme vous ne l'avez jamais vu ni entendu !

avec Karol Beffa, piano Carole Cerasi, clavecin Bertrand Cuiller, clavecin Lucas Debargue, piano Julien Martineau, mandoline French Fuse, DJ Bertrand Cuiller et Sophie Gent, clavecin et violon Anne Queffélec, piano Sélim Mazari, piano Basha Slavinska, accordéon Kenneth Weiss, clavecin Adélaïde Ferrière, marimba Quatuor Xasax, saxo Paolo Zanzu, clavecin Giulia Nuti, clavecin Carole Cerasi, clavecin Frédérick Haas, clavecin Kazuya Gungi, clavecin Sébastien Llinares, guitare Thomas et David Enhco, piano et trompette Karol Mossakowki, orgue Mario Raskin, clavecin