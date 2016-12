Grande Veillée de Noël à Notre-Dame de Paris

Présentation : Benjamin François

Philippe Lefebvre (né en 1949) • Improvisation

Anonyme • Douce nuit

Gilles Binchois (1400-1460) • A solis ortus cardine

Morten Lauridsen (né en 1943) • O Magnum Mysterium

Philippe Lefebvre (né en 1949) • Improvisation

Chant Médiéval • Circa canit

Christian Villeneuve (1948-2001) • Noël de Bethléem

John Rutter (né en 1945) • I saw three ships

Harm. Yves Castagnet (né en 1964) • Venez divin Messie

Philippe Lefebvre (né en 1949) • Improvisation

Chant grégorien • Puer natus est

Harm. Yves Castagnet (né en 1964) • Une Vierge féconde

Harm. René Blin (né en 1964) • Les anges dans nos campagnes

William Mathias (1934-1992) • A babe is born

Gustav Holst (1874-1934) • Christmas Day

Harm. Yves Castagnet (né en 1964) • Il est né le divin enfant

Distribution :

Maîtrise de Notre-Dame de Paris,

Philippe Lefebvre, grand orgue (GO)

Yves Castagnet, orgue de choeur

Henri Chalet, Emilie Fleury et Sylvain Dieudonné, direction musicale

Et pour aller ensemble jusqu'à 0h30 :

Arcangello CORELLI (1653-1713) : Concerto grossso in G minor "fatto per la notte di natale" op.6 n°8, par Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (direction) / Alpha-classics 2016

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) : A la venue de Noël, par la Maîtrise de Radio France, Les Musiciens de Saint-Julien, Sofi Jeannin et François Lazarevitch (direction) / Alpha-classics 2016

Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Préludes de choral Puer natus in Bethlehem BWV 603, Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 604, Der Tag, der ist so freudenreich BWV 605, par Bernard Foccroulle à l'orgue Schott de l'église prieurale de Muri (Suisse)

Michel CORRETTE (1707-1795) : Noël suisse "il est un petit ange", par la Maîtrise de Radio France, Les Musiciens de Saint-Julien, Sofi Jeannin et François Lazarevitch (direction) / Alpha-classics 2016

Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Préludes de choral Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 606-607, In dulci jubilo BWV 608, par Bernard Foccroulle à l'orgue Schott de l'église prieurale de Muri (Suisse)

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) : Joseph est bien marié, par la Maîtrise de Radio France, Les Musiciens de Saint-Julien, Sofi Jeannin et François Lazarevitch (direction) / Alpha-classics 2016

CDVII - Plage 11-14 / Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Préludes de choral Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich BWV 609, Jesu, meine Freude BWV 610, Christum wir sollen loben schon BWV 611, Wir Christenleut BWV 612, par Bernard Foccroulle à l'orgue Schott de l'église prieurale de Muri (Suisse)

Marc-Antoine CHARPENTIER : Pastorale sur la Naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ (1ère version H. 483), par Correspondances, Sébastien Daucé (direction) / HMC 2016

Michel CORRETTE : Noël Un jour Dieu se résolut, par Ensemble La Rizonanza, Fabio Bonizzoni (orgue Boizard de Saint-Michel-en-Thiérache et direction) / Tempéraments Radio France 200

Michel CORRETTE : Noël Bon Joseph écoute moy, par Ensemble La Rizonanza, Fabio Bonizzoni (orgue Boizard de Saint-Michel-en-Thiérache et direction) / Tempéraments Radio France 2008

Michel CORRETTE : Noël Tous les bourgeois de Chastres, par Ensemble La Rizonanza, Fabio Bonizzoni (orgue Boizard de Saint-Michel-en-Thiérache et direction) / Tempéraments Radio France 2008

Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Variations canoniques sur Vom Himmel hoch, da komm' ich her BWV 769, par Michel Chapuis à l'orgue Beckerath de l'église Saint-Maul (Hamm, Wesphalie, RFA) / enr. 1969 - rééd. united archives

MUSIQUE SACRÉE A NOTRE-DAME DE PARIS

La musique a toujours fait partie intégrante de la vie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est alors même que s'élevaient les voûtes en ogive, lancées en plein ciel pour constituer le chœur de l'église, que naissait l'École de Notre-Dame et ses grandes polyphonies. À l'audace des bâtisseurs de cathédrales répondait celle des musiciens. Depuis lors, la tradition musicale de Notre-Dame de Paris s'est maintenue au plus haut niveau et chaque génération est venue apporter sa pierre au prestigieux édifice que constitue l'histoire musicale de la Cathédrale.

Conscients de ce patrimoine séculaire, du rayonnement national et international des activités et de l'excellence des formations dispensées par la Maîtrise Notre-Dame de Paris, l'État, la Ville de Paris et l'Association diocésaine de Paris ont décidé conjointement en 1991 de créer l'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Chargée de la coordination artistique et administrative de l'ensemble des aspects musicaux de la Cathédrale, Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris a pour missions essentielles l'enseignement musical et la formation des chanteurs, l'animation musicale des célébrations liturgiques de la Cathédrale, l'organisation de concerts et auditions, la recherche musicologique autour du patrimoine de Notre-Dame de Paris, la diffusion et la création musicales.

Un dispositif vocal et instrumental très complet est mis en œuvre au service de ces missions. L'élément central en est la Maîtrise Notre-Dame de Paris, composée de plusieurs ensembles (Chœur d'enfants, Jeune Ensemble, Chœur d'adultes en formation professionnelle), ainsi que l'Ensemble Vocal, constitué de chanteurs professionnels formés au sein de la Maîtrise, auxquels s'adjoignent ponctuellement des orchestres baroques ou symphoniques. Le grand orgue, l'orgue de chœur et l'équipe d'organistes qui leur est attachée sont également des acteurs majeurs. La saison de concerts, les auditions d’orgue du samedi soir, l’accueil chaque année d’une cinquantaine de chœurs du monde entier, ainsi que la présence quotidienne de la musique à Notre-Dame de Paris, témoignent d’une exigence de qualité musicale en harmonie avec la vocation exceptionnelle de ce haut lieu.