Emission spéciale "Barbara Hannigan & friends"

Programmation musicale

♫Hugo Wolf

Goethe Lieder

"Mignon I, II, III"

"Mignon"

Barbara Hannigan, soprano

Alexandre Tharaud, piano

♫Olivier Messiaen

Harawi

"Doundou Tchil"

Fleur Barron, mezzo-soprano

Alphonse Cemin, piano

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Acte I - "Madamina, il catalago è questo"

Antoin Herrera-Lopez Kessel, baryton-basse

Alphonse Cemin, piano

♫Igor Stravinsky

The Rake’s progress

Acte I - "No word from Tom… I go, I go to him"

Sophia Burgos, soprano

Alphonse Cemin, piano

♫Domenico Scarlatti

Sonates

Alexandre Tharaud, piano

♫Francis Poulenc

Montparnasse / Hyde Park

Stéphane Degout, baryton

Alphonse Cemin, piano

♫Luciano Berio

Lied pour clarinette solo

Michel Portal, clarinette

♫Improvisation

Barbara Hannigan, soprano

Michel Portal, clarinette

♫Kurt Weill

Les Sept Péchés Capitaux

"Neid... Epilog"

Fleur Barron, mezzo-soprano

Alphonse Cemin, piano

♫Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée

"Chanson romanesque"

Stephane Degout, baryton

Alphonse Cemin, piano

♫Manuel de Falla

La Vida breve

"Vivan los que rien"

Sophia Burgos, soprano

Alphonse Cemin, piano

♫Eliseo Grenet

Yambambó

Antoin Herrera-Lopez Kessel, baryton-basse

Alphonse Cemin, piano

♫Kurt Weill

Yukali

Barbara Hannigan, soprano

Alexandre Tharaud, piano