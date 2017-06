Les 40 ans de l'IRCAM en direct et en public du Centre Pompidou

en direct et en public de la Grande Salle des concerts du Centre Pompidou

19h05 : Magazine avec

En ouverture du festival ManiFeste, qui renoue pour cette édition 2017 avec l’une des idées fondatrices du Centre Pompidou, la transversalité entre les arts, Dominique Boutel et Arnaud Merlin reçoivent dès 19h le président du Centre, Serge Lasvignes, le directeur de l’Ircam, Frank Madlener, le compositeur Jérôme Combier, le chef de chœur Geoffroy Jourdain, l’altiste Geneviève Strosser, et les chercheurs à l'Ircam Markus Noisternig et Norbert Schnell.

20h30 : Concert en direct

...avant de laisser la place au concert à 20h30, pour un dialogue entre l’Espagne de la Renaissance et celle d’aujourd’hui, entre les Répons de ténèbres de Tomas Luis de Victoria et La Lumière du Noir d’Alberto Posadas, une œuvre inspirée par la peinture de Pierre Soulages.

Alberto Posadas

La Lumière du noir, pour grand ensemble (CN)

Tomas Luis de Victoria

Tenebrae Responsories, dix-huit motets pour quatre voix variées -2 sopranos, alto, 2 ténors, 2 basses- a cappella (extr.) :

4. Eram quasi agnus (SATB)

8. Tenebrae factae sunt (TTBB ou SSAT)

14. O vos omnes (SSAT ou SATB, TTBB)

15. Ecce quomodo moritur justus (SATB)

Alberto Posadas

Tenebrae pour six voix, ensemble et électronique

Thomas Goepfer, Computer Music Designer

Ensemble vocal Exaudi

Ensemble Intercontemporain

Ducan Ward, direction

Programme musical

Magazine (19h05-20h30) :

Pierre Boulez (1925-2016), Répons (extrait – section 1)

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon (457 605-2)

Luca Francesconi (né en 1956), Sirènes (extrait)

Ensemble Intercontemporain, Susanna Mälkki (direction)

Kairos (0012712KAI)

Jérôme Combier (né en 1971), Campo Santo - Prélude

Ensemble Cairn

Avec les voix de : Jacques Gamblin, Nathalie Duong, Miriam Schulte, Luca Bagnoli et Dima Tsypkin

(Copie privée)

Jérôme Combier, Campo Santo - Interlude

Ensemble Cairn

Avec les voix de : Jacques Gamblin, Nathalie Duong, Miriam Schulte, Luca Bagnoli et Dima Tsypkin

(Copie privée)

Olga Neuwirth (née en 1968), Le Encantadasole avventure nel mare delle meraviglie - Interlude

Ensemble Intercontemporain, Matthias Pintscher (direction)

Enr. Cité de la Musique, Paris, 2015

(Enregistrement Radio France)

Olga Neuwirth, Le Encantadasole avventure nel mare delle meraviglie - Sundomes

Ensemble Intercontemporain, Matthias Pintscher (direction)

Enr. Cité de la Musique, Paris, 2015

(Enregistrement Radio France)

Morton Feldman (1926-1987), Rothko Chapel (extrait)

SWR Vokalensemble Stuttgart, Rupert Huber (direction)

Hänssler Classic ‎(CD 93.023)

Mauro Lanza (né en 1975), Ludus de morte regis (extrait)

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction), Electronique Ircam

NoMadMusic (NMM040)

Chloé, The Dawn - Original Mix

The Dawn EP [LN006]

Queen, We Will Rock You

Sarabandas Records ‎(CD 12018)

Yan Maresz (né en 1966), Sul Segno

Ensemble Intercontemporain, Jonathan Nott, direction

Accord (4767200)

Après-Concert (21h45) :

Jérôme Combier (né en 1971), Gone

Ensemble Cairn

Aeon (AECD 1651)

en savoir plus événement Festival ManiFeste 2017 - Les 40 ans de l’IRCAM sur France Musique

à réécouter émission Le concert du soir Le Quatuor Diotima en direct du Centre Pompidou dans le cadre du Festival ManiFeste 2017