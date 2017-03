A livres ouverts : Soirée Anniversaire 40 ans de l'Ensemble Intercontemporain en direct de la Philharmonie de Paris

Pour cette première grande soirée anniversaire les solistes de l’Ensemble ouvriront quatre livres musicaux, un pour chaque décennie passée. Au fil des pages de ces livres, on entendra des œuvres qui sont au cœur du répertoire de l’EIC ainsi que quelques-unes de ces multiples créations qui ont jalonné son histoire.

Mais une fête ne serait pas une fête sans son lot de surprises et de rencontres inattendues. Une manière de dire que l’Ensemble, jeune quarantenaire, garde intact son enthousiasme et son désir de partage.

Soirée présentée par Dominique Boutel et Arnaud Merlin.

La soirée des 40 ans de l'Ensemble Intercontemporain est également diffusé par Arte Concert. Lecteur vidéo ci-dessous :

Avant-concert :

Invité :

Jean-Pierre Derrien

Archive INA :

Interview de Pierre Boulez par Brigitte Massin (France Culture) en 1977

Programmation musicale :

Matthias Pintscher, Uriel pour violoncelle et piano

Eric-Maria Couturier (violoncelle), Dimitri Vassilakis (piano)

Enr. 2016

Alpha (218)

Edgard Varèse (1883-1965), Intégrales

Ensemble Intercontemporain, Matthias Pintscher, direction

Alpha (274)

John Cage (1912-1992), Music for wind instruments

Ensemble Intercontemporain, Matthias Pintscher (direction)

Alpha (274)

Livre 1 (1976-1987)

Œuvres et extraits d’œuvres de Luciano Berio, Pierre Boulez, Franco Donatoni, Gérard Grisey, György Kurtág, György Ligeti et Iannis Xenakis.

Luciano Berio, Call (St. Louis Fanfare)

Jean-Christophe Vervoitte, cor / Lucas Lipari-Mayer, Clément Saunier, trompettes / Benny Sluchin, trombone / Jérémie Dufour, tuba

Iannis Xenakis, Rebonds, pour percussion (extr.)

Samuel Favre, percussion

Franco Donatoni, Tema, pour douze intruments (extr.)

flûte, hautbois, clarinette, basson, 2 cors, 3 violons, 2 altos, violoncelle

Pierre Boulez, Mémoriale (...explosante-fixe... Originel), pour flûte et huit instruments

Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophèle, flûtes

György Kurtag, Jelek, jatékok és üzenetek (Signes, jeux et messages) pour alto (extr.)

Odile Auboin, alto

György Ligeti, Concerto de chambre, pour treize instrumentistes : "III. Movimento preciso e meccanico"

flûte/petite flûte, hautbois, 2 clarinettes, cor, trombone, clavecin, piano/célesta, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse.

Gérard Grisey, Modulations, pour trente-trois musiciens (extr.)

2 fûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, clarinette basse, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba, 3 percussions, orgue électrique/célesta, harpe, 5 violons, 3 altos, 2 violoncelles, 2 contrebasses.

Livre 2 (1987-1997)

Œuvres et extraits d’œuvres de George Benjamin, Harrison Birtwistle, Elliott Carter, Marc-André Dalbavie, Pascal Dusapin, Ivan Fedele et Wolfgang Rihm.

Pascal Dusapin, Stanze, Dyade pour quintette de cuivre : 'II"

Jean-Christophe Vervoitte, cor / Lucas Lipari-Mayer, Clément Saunier, trompettes / Jérôme Naulais, trombone / Jérémie Dufort, tuba

Ivan Fedele, Pentalogon Quartet, pour quatuor à cordes : "I. FANAX"

Jeanne-Marie Conquer, Hae-Sun Kang, violons / John Stulz, alto / Eric-Maria Couturier, violoncelle

Harrison Birtwistle, Five Distances, pour cinq instruments (extr.)

Sophie Cherrier, flûte / Didier Pateau, hautbois / Jérôme Comte, clarinette / Paul Riveaux, basson / Jens McManama, cor

George Benjamin, Three Inventions, pour orchestre de chambre : "I. Molto tranquillo"

flûte/petite flûte, flûte/flûte alto, hautbois, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, bugle, trombone, 2 percussions, piano/célesta, harpe, 3 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse.

Marc-André Dalbavie, Tactus, pour neuf instruments : "V".

clarinette, basson, cor, piano, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse.

Eliott Carter, Gra, pour clarinette

Martin Adamek, clarinette

Wolfgang Rihm, Gejagte Form, pour orchestre (extr.)

2 flûtes, cor anglais, clarinette/clarinette basse, clarinette/clarinette contrebasse, contrebasson, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba basse, 3 percussions, piano, harpe, guitare basse électrique, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse.

Entracte

Magazine présenté par Dominique Boutel et Arnaud Merlin en direct et en public depuis la Rue Musicale de la Cité de la musique

Invités :

Bruno Mantovani , compositeur, né en 1974, chef (dirige l’EIC)

, compositeur, né en 1974, chef (dirige l’EIC) Yan Maresz , compositeur, né en 1966

, compositeur, né en 1966 Christophe Desjardins , altiste, né 1962, ancien de l’EIC (1990-2011)

, altiste, né 1962, ancien de l’EIC (1990-2011) Pierre Strauch, violoncelliste, né 1958 membre de l’EIC depuis 1978

Programmation musicale :

Alban Berg (1885-1935), Kammerkonzert - Concerto de chambre pour piano et violon avec 13 instruments à vent – III. Rondo ritmico con introduzione

Daniel Barenboim (piano), Pinchas Zukerman (violon), Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon (447 405-2)

Enr. Paris, salle de la Mutualité, juin 1977

Archive : Interview d’Elliott Carter par Jean-Pierre Derrien, France Musique, Le Matin des Musiciens, 1988

Elliott Carter (1908-2012), Double concerto pour piano, clavecin et deux orchestres de chambre (1961)

Ensemble Intercontemporain, Michel Beroff (direction)

Archive INA / Enr. 27 janvier 1977 (Passages du XXe siècle « Autour de Carter »)

György Kurtag (né en 1926), Messages de feu Demoiselle R.V. Troussova (21 poèmes de Rimma Dalos), op. 17 (1976-1980) – I. Solitude

Adrienne Csengery (soprano), Marta Fabian (cymbalum), Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Enr. Ircam, avril 1983

Erato (2292-45410-2)

Livre 3 (1997-2007)

Œuvres et extraits d’œuvres de Jonathan Harvey, Unsuk Chin, Philippe Hurel, Philippe Manoury et Yan Maresz.

Unsuk Chin, Etudes, pour piano : "1. in C"

Dimitri Vassilakis, piano

Yan Maresz, Entrelacs, pour six intruments (extr.)

Emmanuelle Ophèle, flûte / Jérôme Comte, clarinette / Victor Hanna, percussion / Hidéki Nagano, piano / Eric-Maria Couturier, violoncelle / Nicolas Crosse, contrebasse

Jonathan Harvey, Death of Light / Light of Death, pour ensemble de chambre : "IV. John the Apostle"

Philippe Grauvogel, hautbois / Frédérique Cambreling, harpe / Diégo Tosi, violon / Odile Auboin, alto / Pierre Strauch, violoncelle

Philippe Hurel, Tombeau. In memoriam Gérard Grisey, pour percussion et piano : "I"

Gille Durot, percussion / Sébastien Vichard, piano

Philippee Manoury, Fragments pour un portrait. Sept pièces pour ensemble de trente musiciens : "VI. Bagatelle" et "VII. Totem"

flûte/flûte piccolo, flûte, hautbois, hautbois/cor anglais, 2 clarinettes, clarinette basse/clarinette contrebasse, basson, basson/contrebasson, 2 cors, petite trompette/bugle, trompette/petite trompetteM/bugle, 2 trombones, tuba, 3 percussions, piano, célesta, harpe, 3 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse.

Livre 4 (2007-2017)

Œuvres extraits d’œuvres de Peter Eötvös, Michael Jarrell, Bruno Mantovani, Matthias Pintscher et Yann Robin.

Yann Robin, Art of Metal II, pour clarinette contrebasse en métal et dispositif électronique (extr.)

Alain Billard, clarinette / Benjamin Levy, réalisateur informatique musicale

Michael Jarrell, ...Nachlese II..., pour violon et violoncelle

Jeanne-Marie Conquer, violon / Eric-Maria Couturier, violoncelle

Peter Eötvös, Octet, pour instruments à vent (extr.)

flûte, clarinette, 2 bassons, trompettes, 2 trombones

Bruno Mantovani, Streets, pour ensemble (extr.)

flûte alto, clarinette, basson, cor, trompette, percussion, harpe, violon, alto, violoncelle.

Matthias Pintscher, bereshit, pour grand ensemble (extr.)

flûte/flûte piccolo, flûte alto/flûte, hautbois, cor anglais, clarinette, clarinette basse, clarinette contrebasse, basson, contrebasson, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, 3 percussions, piano, harpe, 3 violons, 2 altos, violoncelles, contrebasse.

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Marc-André Dalbavie, Bruno Mantovani, Yan Maresz, direction

Programmation musicale pendant le concert :

Steve Reich, WTC 9/11 – II. 2010

Jeanne-Marie Conquer (violon), Diego Tosi (violon), Grégoire Simon (alto), Eric-Maria Couturier (violoncelle)

Alpha (274)