Scarlatti 555 Night Fever

Présentation : Clément Rochefort

Domenico Scarlatti

Sonate en Ré majeur (cantabile) K. 490

Kenneth Weiss, clavecin

Domenico Scarlatti

Sonate en La mineur (allegro) K. 175

Carole Cerasi, clavecin

Domenico Scarlatti

Sonate en La majeur (presto) K. 24

Basha Slavinska, accordéon

Domenico Scarlatti

Sonate en si mineur (allegro) K.27

Anne Queffélec, piano

Enhco

Improvisation sur la Sonate en si mineur K.87 de Scarlatti

David Enhco, trompette et Thomas Enhco, piano

Domenico Scarlatti

Sonate en Fa majeur (allegro) K.438

Sonate en Do majeur (allegro) K. 242

Sonate en Mi bémol majeur (allegro) K. 253

Lucas Debargue, piano

Domenico Scarlatti (trans. Salvatore Sciarrino)

Sonate en Mi majeur (andante) K. 206

Sonate en La mineur (allegro) K. 532

Quatuor XASAX : Marcus Weiss (saxophone soprano), Pierre-Stéphane Meugé (saxophone alto), Jean-Michel Goury (saxophone ténor), Serge Bertocchi (saxophone baryton)

Domenico Scarlatti

Sonate en Si mineur (allegrissimo) K. 377

Giulia Nuti, clavecin

Domenico Scarlatti

Sonate en do mineur (allegro) K.115

Frédérick Haas, clavecin

Domenico Scarlatti

Cantate « O qual meco Nice cangiata » (Introduzione : Allegrissimo, Andante Cantabile, Allegro + récitativo « O quel meco Nice cangiata ») Cantate « Pur nel sonno almen » (Aria « Parti con l’ombra »)

Le Caravansérail : Rachel Redmond (soprano), Yoko Kawakubo & Anne Pekkala (violons), Bruno Cocset (violoncelle), Bérangère Sardin (harpe), Bertrand Cuiller (clavecin)

Karol Beffa

2 Improvisations

Karol Beffa, piano

Domenico Scarlatti

Sonate en Mi majeur (andante – allegro) K. 162

Frédérick Haas, clavecin

Sélim Mazari, piano.

Domenico Scarlatti

Sonate en Mi mineur (Grave – Allegro – Grave – Allegro) K. 81

Julien Martineau, mandoline, Vanessa Benelli Mosell, piano

Domenico Scarlatti

Sonate en Ré mineur (Allegro – Grave – Allegro) K. 89

Julien Martineau, mandoline, Adélaïde Ferrière, marimba

Domenico Scarlatti

Sonate en Do mineur (Allegro – Grave – Allegro) K. 84

Adélaïde Ferrière, marimba

Domenico Scarlatti

Sonate en Fa mineur K. 69

Mario Raskin, clavecin

Domenico Scarlatti

Sonate en Fa majeur (Allegro) K. 437

Kazuya Gunji, clavecin

Karol Mossakowski

Improvisation sur l'Allegro de la Sonate en ré mineur K. 141 de Scarlatti

Karol Mossakowski, Grand Orgue de l’Auditorium de Radio France

Domenico Scarlatti

Sonate en Ré majeur K. 33

Sébastien Llinares & Nicolas Lestoquoy, guitares

Domenico Scarlatti

Sonate en La mineur (allegro) K. 322

Sébastien Llinares, guitare, Karine Gonzalez, danse

Domenico Scarlatti

Sonate en Fa mineur (Veloce e fugato) K. 387

Paolo Zanzu, clavecin

Arcangelo Corelli

Sonate en La majeur n° 9 op. 5 avec flûte à bec et clavecin (1. Prélude, 2. Gigue)

Le Stagioni : Tiam Goudarzi, flûte à bec, Paolo Zanzu, clavecin

Alessandro Scarlatti

Cantate « Bella Dama di nome Santa »

Le Stagioni : Anna Reinhold, mezzo-soprano, Tiam Goudarzi, flûte à bec, Jeffrey Girton, violon, Paolo Zanzu, clavecin

Domenico Scarlatti

Sonate en ré majeur (Allegro) K. 443

Frédérick Haas, clavecin, Isabelle Georges, claquette

French Fuse

Improvisation sur l'Aria de la Sonate en Ré mineur K. 32 de Scarlatti

French Fuse (Jerry et Ben)