Wozzeck au Théâtre du Capitole avec Sophie Koch et Stéphane Degout

L’opéra d’Alban Berg dirigé par Leo Hussain et mis en scène par Michel Fau nous plonge dans l’univers halluciné et cauchemardesque de Wozzeck. Sophie Koch et Stéphane Degout donnent leur pleine mesure dans ce chef-d’œuvre du premier XXe siècle.

Berg, Wozzeck – Dir. Leo Hussain, Ms. Michel Fau : Stéphane Degout, Sophie Koch, Nikolai Schukoff, © Photo by Mirco Magliocca / Théâtre du Capitole, Toulouse 2021