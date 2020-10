Amanda Majeski et Andrew Staples chantent l’opéra Kát'a Kabanová de Leoš Janáček au Royal Opera House

Edward Gardner dirige l'Orchestre du Royal Opera House dans une magnifique interprétation de l’opéra Kát'a Kabanová de Leoš Janáček (1854-1928). Retrouvez la mezzo-soprano Susan Bickley et le ténor Andrew Staples dans les rôles de Marfa Ignatěvna Kabanová et de Tichon Ivanyč Kabanov.

Opéra de Leoš Janáček (1854-1928), Kát'a Kabanová

Opéra en trois actes

Concert donné le 21 février 2019 au Royal Opera House de Londres

Résumé

Au xixe siècle, dans une petite ville de Russie, Katja Kabanova vit avec son époux Tikhon et sa belle-mère Kabanicha, une femme autoritaire et intolérante qui écrase son fils et méprise sa belle-fille. Katja est secrètement aimée par Boris, le jeune neveu du riche marchand Dikoï. En l’absence de son mari, parti pour quelques jours, Katja, fuyant un instant le climat déplaisant de son foyer, rencontre Boris et se laisse courtiser par lui. Mais une fois Tikhon revenu à la maison, Katja adopte un comportement de plus en plus erratique. Une rencontre inattendue entre Boris et Katja, Tikhon et Kabanicha déclenchera une série d’événements funestes menant au suicide de Katja.

Distribution

Susan Bickley, mezzo-soprano (Marfa Ignatěvna Kabanová)

Andrew Staples, ténor (Tichon Ivanyč Kabanov)

Amanda Majeski, soprano (Káťa)

Clive Bayley, ténor (Savël Prokofjevic Dikój)

Pavel Černoch, ténor (Boris Grigorjevič)

Andrew Tortise, basse (Váňa Kudrjaš)

Emily Edmonds, mezzo-soprano (Varvara)

Dominic Sedgwick, baryton (Kuligin)

Sarah Pring, mezzo-soprano (Glaša)

Dervla Ramsay, mezzo-soprano (Fekluša)

Choeur du Royal Opera House, Covent Garden

Orchestre du Royal Opera House, Covent Garden

Edward Gardner, directeur musical

Vincence Cervinka (1877-1942), librettiste