Stefan Soltész dirige Zazà de Leoncavallo au Theater and der Wien

Découvrez l'opéra lyrique Zazà de Ruggero Leoncavallo donné en septembre 2020 au Theater an der Wien. Bohème parisienne et idéaux conjugaux sont au cœur de ce rare opéra magnifié par Svetlana Aksenova (soprano) dans le rôle de Zazà et Stefan Soltész à la direction musicale.

Zazà, le 16 septembre 2020 - Production : Christof Loy / Scène : Raimund Orfeo Voigt / Costumes : Herbert Barz-Murauer / Lumière : Reinhard Traub, © Monika Rittershaus