Soirée spéciale anniversaire de l'Opéra Royal de Versailles

Il y a 250 ans, jour pour jour, le théâtre Royal était inauguré. Nous célébrons les riches heures de ce lieu incomparables, avec des extraits exclusifs de Dardanus de Rameau par l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon, et des extraits de concerts de la soprano Sabine Devieilhe et Les Ambassadeurs.

En mai 2020 nous célébrons les 250 ans de l’inauguration de l’Opéra Royal de Versailles, à l’occasion du mariage de Marie-Antoinette, Archiduchesse d’Autriche, avec le Dauphin de France, futur Louis XVI.

Les travaux débutent en 1685, mais ce n'est que sous Louis XV qu'Ange-Jacques Gabriel et Blaise Henri Arnoult – respectivement premier architecte du Roi et premier machiniste du Roi – achèvent la réalisation de cet édifice.

Le 16 mai 1770, l'Opéra Royal est inauguré pour les fêtes du mariage du Dauphin, futur Roi Louis XVI, et de l'archiduchesse Marie-Antoinette.

Restaurée de 1952 à 1957 par l'architecte André Japy, la salle retrouve alors son exceptionnelle qualité, complétée par la restitution du décor du Bal Paré. Les travaux d'aménagement destinés à renforcer la sécurité et à procurer de nouveaux équipements techniques à la scène ont permis dans les dernières années de découvrir que les machineries de 1770, qui furent célèbres en leur temps, existaient encore en partie.

Fermé de juin 2007 à septembre 2009, l'Opéra bénéficie d'importants travaux de mise en sécurité qui permettent aujourd'hui de faire revivre ce lieu magique, entièrement bâti en bois, ce qui lui assure une merveilleuse acoustique.

Aujourd'hui, l'Opéra Royal accueille plus de 100 représentations par saison musicale, des opéras mis en scène ou en version de concert, des récitals, des pièces de théâtre et des ballets. Cecilia Bartoli, William Christie, Sébastien Daucé, Vincent Dumestre, Franco Fagioli, Leonardo García Alarcón, Sir John Eliot Gardiner, Philippe Jaroussky, Václav Luks, Thierry Malandain, Hervé Niquet, Raphaël Pichon, Angelin Preljocaj, François-Xavier Roth, Jordi Savall, Jean-Christophe Spinosi et tous les grands noms et interprètes internationaux se succèdent sur cette scène prestigieuse.

Extraits d’œuvres emblématiques de l’Histoire de l’Opéra Royal :

- Dardanus de Rameau : Pygmalion/Raphaël Pichon, direction (enregistré en mai 2015)

- Concert de la soprano Sabine Devieilhe avec Les Ambassadeurs/Alexis Kossenko, direction (enregistré en novembre 2013)

Hommage à Gabriel Bacquier

, © AFP / Gérard Landau / Ina

L’un des barytons-basses français les plus estimés du XXème siècle vient de nous quitter. Grand interprète de Mozart, il s'est produit sur les plus belles scènes lyriques du monde. Il aurait eu 96 ans ce dimanche.

À lire...

Le livre "Versailles - L'Opéra royal" par Jean-Paul Gousset et Raphaël Masson, paru chez Établissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles, 2010

Pour aller plus loin, un autre opéra fête son anniversaire : l'Opéra de Paris !

Le livre "Opéra de Paris, toute une histoire" de Jérémie Rousseau et Gérard Denizea, paru à l'automne dernier pour les 350 ans de l'Opéra de Paris. En seize épisodes, retrouvez l'épopée de cette institution légendaire avec des QR codes à chaque chapitre permettant d'écouter les plus grands airs d'opéra et de ballets.

À écouter...

Le CD "Nous n'irons pas à l'opéra & Aimez-vous Bach ?", paru le 2 avril dernier et disponible en version digitale sur Outhere.

Une création de Julien Joubert et Gael Lépingle avec La Maîtrise de RF sous la direction de Sofi Jeannin et les voix de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek : deux courtes pièces espiègles jubilatoires pour toute la famille.

Pour retrouvez toutes les informations nécessaires sur ce disque, cliquez ici !

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully

Persée LWV 60

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

ALPHA

François-Joseph Gossec

Sabinus : Gigue pour les enfants

Les Agremens

Guy Van Waas, direction

MBF

Jean-Philippe Rameau

Dardanus : Airs pour les roux gais et triste; Air de la Folie; Entrée de Polymnie; Chaconne; Air de Zima

Frédéric Antoun, ténor (Dardanus)

Gaëlle Arquez, soprano (Iphise)

Karina Gauvin, soprano (Vénus)

Florian Sempey, baryton (Anténor)

Nahuel Di Pierro, base (Isménor)

Katherine Watson, soprano (Un Songe ; l’Amour ; une phrygienne)

Etienne Bazola, basse (Un Phrygien)

Virgile Ancely, baryton-basse (Un Songe)

Guillaume Gutiérrez, ténor (Un Songe)

Jean-David Ndong Ondo, comédien (le dieu Mars ; le Monstre)

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

Concert donné le mardi 5 mai 2015 à 20h00 à l'Opéra Royal du Château de Versailles.

André Grétry

Richard Coeur-de-Lion : Richard Oh mon Roi; Quoi de la part du gouverneur; Rentrez dans la maison »; Je crains de lui parler la nuit; Vous l’aimez donc bien belle Laurette; Un bandeau couvre les yeux; Ah voici je ne sais combien de personnes

Maddy Mesplé, Charles Burles et Michel Trempon

Choeur de l’IMEP

Orchestre de chambre de la RTBF

Edgard Doneux, direction

Jean-Philippe Rameau

Les fêtes de Polymnie (Ouverture)

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Les Fêtes d'Hébé - Air gracieux pour Zéphir et les Grâces (Prologue Sc 5) Accourez riante jeunesse (Prologue Sc 4) Air d'Hébé

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Daphnis et Eglé : Pantomime (deux jeunes bergères et deux bergers)

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Les surprises de l'Amour : Entrée des nymphes et des chasseurs ; Rondeau tendre

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Zoroastre : Air pour les jeunes Bactriens et Bactriennes; Air tendre en rondeau

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Les paladins : Est-il beau comme le jour (Acte I Sc 4) Air de Nérine

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour : Contredanse

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Naïs - Musette et Air d'une bergère ; Je ne sais quel ennui me presse

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades (Abaris) : Ouverture; Un horizon serein, Ariette d'Alphise Contredanse et rondeau; Entrée de Polymnie

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Adoration du soleil; Tempête Vaste empire des mers, Air d'Emilie; Chaconne Régnez plaisirs et jeux (4ème entrée Sc 6) Air de Zima; Viens hymen (Acte II Sc 2) Air de Phani

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Dardanus : Air pour les Jeux et les Plaisirs, la Jalousie et les survivants de la Jalousie

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Anacréon : Tendre Amour, Air de Chloé

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie : Ritournelle (Acte III)

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction

Jean-Philippe Rameau

Acanthe et Céphise (La Sympathie) : Loure pour les suivants du Génie; Menuet I et II

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, direction