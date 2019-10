Soirée hommage à Jessye Norman, soprano légendaire

Lundi 30 septembre 2019, Jessye Norman s’en est allée. Elle a rejoint ses idoles : Rosa Ponselle, Marian Anderson, Duke Ellington…

Jessye Norman, celle dont la voix défiait les catégories, avec son timbre voluptueux, un souffle souverain, une voix d’or qui avait, dans d’infinies nuances, le pouvoir d’illuminer tous les registres.

Jusqu’à 23h, c'est à travers quelques disques mais surtout des archives de l’INA que possède notre belle maison, que nous ferons revivre la cantatrice légendaire.

Icône

Je ne me souviens pas d'un moment dans ma vie où je n'ai pas été en train d'essayer de chanter

Une heure, une voix - Jessye Norman émission Une heure, une voix Jessye Norman, soprano

Ses rôles dans Aïda, Cassandre (Les Troyens), Alceste (Alceste) et Léonore (Fidelio), ont fait de Jessye Norman, une des sopranos les plus populaires au monde.

Concert exceptionnel à l’Opéra Garnier du 04/11/1980 émission Arabesques Jessye Norman, la diva s’en est allée, hommage (1/3)

Programmation musicale

Giuseppe Verdi

Aida : Ritorna vincitor (Acte I) air d'aïda

Jessye Norman & Orchestre lyrique de l'ORTF

Direction : Nino Sanzogno

Paris, le 4 mai 1973

Giuseppe Verdi

Aida : Fu la sorte dell'armi a' tuoi funesta (Acte II) duo amneris aida / Pietà ti prenda del mio dolor (Acte II) air d'aïda / Gloria all'egitto ad iside (Acte II) choeur

Jessye Norman & Fiorenza Cossotto

Choeur & orchestre lyrique de l'ORTF

Direction : Nino Sanzogno

Paris, le 4 mai 1973

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie

Jessye Norman, English Baroque Soloists & Monteverdi Choir

Direction : John Eliot Gardiner

Aix-en-Provence, le 27 juillet 1983

Wolfgang Amadeus Mozart

Idoménée, roi de Crète K366 : Acte III : Principessa, a' tuoi sguardi / S'io non moro a questi accenti / Cieli! che vedo! / Andro ramingo e solo

Jessye Norman, Idamante

Nicolai Gedda, Idomenée

Heather Harper, Illia

Orchestre Symphonique & Choeur de la RAI de Rome

Direction : Colin Davis

Rome, le 25 mars 1971

Georg Friedrich Haendel

Jules César

Jessye Norman & Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur

Direction : Philippe Bender

Nice, le 14 avril 1979

Christoph Willibald Gluck

Alceste

Jessye Norman & Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur Direction : Philippe Bender

Nice, le 14 avril 1979

Erik Satie

Trois mélodies

Jessye Norman et Geoffrey Parsons, piano

Paris, le 8 mai 1985

Richard Wagner

Prélude et la mort d’Isolde

Jessye Norman & Orchestre de Paris

Direction : Daniel Barenboim

Paris, le 3 juin 1981

Wolfgang Amadeus Mozart

Ch'io mi scordi di te, non temer amato bene K. 505

Jessye Norman & Alfred Brendel, piano

Academy of St Martin in the Fields

Direction : Neville Marriner

Strasbourg, le 27 janvier 1978

Béla Bartók

Le château de Barbe-Bleue

Jessye Norman, Péter Fried, basse & Orchestre de Paris

Direction : Pierre Boulez

Paris, le 13 juin 2006