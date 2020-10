Rachel Willis-Sørensen & Benjamin Bernheim à l'affiche de La Traviata de Verdi, à l’Opéra National de Bordeaux

Paul Daniel dirige l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine à domicile, sur les airs célèbres de La Traviata de Verdi. La soprano Rachel Willis-Sørensen et le ténor Benjamin Bernheim incarnent les rôles de Violetta Valéry et d'Alfredo Germont dans cette mise en scène de Pierre Rambert.

Opéra de Giuseppe Verdi (1813 - 1901), La Traviata

Opéra en trois actes

Capté par France Musique le 17 septembre 2020 à 20h à l’Opéra National de Bordeaux

Créé le 6 mars 1853 au Teatro de La Fenice de Venise

Résumé

Entretenue par le riche baron Douphol, la courtisane Violetta Valéry se complaît dans son rôle de “dévoyée” (traviata), profitant des luxes et des plaisirs que lui offrent sa vie, et oubliant la terrible maladie qui la ronge. Pendant un bal, Alfredo Germont rencontre la courtisane Violetta. Le coup de foudre est réciproque. Heureuse, Violetta pense pouvoir rejoindre Alfredo et vivre une vie heureuse à ses côtés. Mais le père d’Alfredo, afin d’éviter tout scandale familial, s’oppose vivement à cette union et demande à Violetta de se sacrifier, sans rien dire à son fils. Ce dernier croit à la trahison de son amie. Le jour du carnaval, Violetta reçoit la visite d’Alfredo. Son père lui ayant tout dit, il souhaite se réconcilier et se faire pardonner de l’attitude odieuse qu’il a eu à son égard. Mais la maladie de Violetta ayant pris le dessus, elle meurt dans ses bras.

Distribution

Rachel Willis-Sørensen, soprano (Violetta Valéry)

Benjamin Bernheim, ténor (Alfredo Germont)

Lionel Lhote, baryton (Giorgio Germont)

Ambroisine Bré, mezzo-soprano (Flora Bervoix)

Alex Rosen, basse (Le docteur Grenvil)

Jérémy Duffau, ténor (Gaston de Letorières)

Marc Scoffoni, baryton (Le baron Douphol)

Tristan Hambleton, baryton basse (Le marquis d’Obigny)

Julie Pasturaud, mezzo (Annina)

Clément Godart, baryton (Commissaire / Domestique)

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Direction du Chœur : Salvatore Caputo

Direction musicale : Paul Daniel

Mise en scène : Pierre Rambert

Costumes : Franck Sorbier

Lumières : Christophe Forey

Collaboratrice artistique : Laurence Fanon

Librettistes : Francesco Maria Piave d’après La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils

