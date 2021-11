Pelléas et Mélisande de Debussy au Théâtre des Champs-Elysées

Vannina Santoni prête sa voix à Mélisande, tandis que Patricia Petibon souffrante l’incarne dans la mise en scène d’Eric Ruf. Stanislas de Barbeyrac est Pelléas et Simon Keenlyside, Golaud débordant d’une colère noire. Dir. François-Xavier Roth.

Claude Debussy – Maurice Maeterlinck d’après sa pièce éponyme,

Pelléas et Mélisande

Drame lyrique en 5 actes et 12 tableaux créé le 30 avril 1902 à l’Opéra-Comique, à Paris.

Représentation enregistrée par France Musique, le 9 octobre 2021 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées, Opéra de Dijon, Stadttheater Klagenfurt, Théâtre du Capitole de Toulouse, Opéra de Rouen Normandie. En partenariat avec France.TV.

Distribution :

François-Xavier Roth : Direction musicale

Eric Ruf de la Comédie-Française : Mise en scène et scénographie

Vannina Santoni : Mélisande, Soprano

Stanislas de Barbeyrac : Pelléas, Ténor

Simon Keenlyside : Golaud, demi-frère de Pelléas, Baryton

Jean Teitgen : Arkel, Baryton

Lucile Richardot : Geneviève, Mezzo-soprano

Chloé Briot : Yniold, fils de Golaud, issu d’un 1er mariage, Soprano

Thibault de Damas : Le Médecin, Baryton-basse

Marins

Unikanti : Chœur

Gaël Darchen : Chef de chœur

Les Siècles : Orchestre

Christian Lacroix : Costumes

Bertrand Couderc : Lumière

, © Photo by Vincent Pontet / Théâtre des Champs-Elysées 2021

, © Photo by Vincent Pontet / Théâtre des Champs-Elysées 2021

, © Photo by Vincent Pontet / Théâtre des Champs-Elysées 2021

, © Photo by Vincent Pontet / Théâtre des Champs-Elysées 2021

Argument :

L’histoire se passe au Royaume d’Allemonde.

Acte I. Petit-fils d’Arkel, roi d’Allemonde, le prince Golaud, chassant en forêt, se perd et arrive près d’une fontaine où pleure la mystérieuse Mélisande. Malgré sa peur, elle consent à le suivre.

Golaud écrit à son jeune demi-frère Pelléas, afin que celui-ci demande pour lui à leur grand-père Arkel l’autorisation de rentrer au château avec sa nouvelle épouse Mélisande. Leur mère, Geneviève, lit cette lettre au vieux roi presque aveugle, qui consent à son retour. Mais, pressentant le trouble de Golaud, il interdit dans le même temps à son demi-frère Pelléas de se rendre au chevet d’un ami mourant.

Face au château, Geneviève et Mélisande viennent contempler la mer au crépuscule. Pelléas les rejoint. Tous trois regardent s’éloigner le vaisseau qui a amené Mélisande au château. Bravant l’interdit, Pelléas annonce à Mélisande son prochain départ.

Acte II. Pelléas et Mélisande se retrouvent auprès d’une vieille fontaine abandonnée et miraculeuse, la fontaine des aveugles. Mélisande joue avec son alliance jusqu’à ce qu’elle lui échappe et tombe à l’eau sur le coup de midi. A la même heure, Golaud fait une chute de cheval.

Mélisande, qui veille sur son mari, éclate soudain en sanglots : elle n’est pas heureuse au château. Golaud tente de la réconforter mais s’aperçoit de la disparition de la bague et exige qu’elle aille immédiatement la rechercher.

Pelléas et Mélisande vont de nuit dans la grotte où Mélisande prétend avoir égaré l’anneau. Trois vieux pauvres s’y sont réfugiés. Ne voulant pas les troubler, ils décident de revenir un autre jour.

Acte III. A une haute fenêtre de la tour, Mélisande peigne ses longs cheveux en chantant une complainte. Pelléas parle encore de partir. Mélisande l’emprisonne dans sa chevelure que le jeune homme caresse et embrasse. Golaud les surprend et se moque nerveusement de leur « jeu d’enfants ». Golaud entraîne Pelléas dans les souterrains du château où règne un air lourd et humide. Pelléas, pris de malaise, sort rapidement. La brise marine et le parfum des roses dissipent son angoisse. Golaud met un frein au lyrisme de son frère en faisant allusion à l’incident de la veille et lui demande d’éviter Mélisande.

Doutant de son frère et de sa femme, Golaud interroge son fils Yniold, né d’un premier mariage, et se sert de lui pour épier Mélisande dans sa chambre. Mais devant la jalousie croissante de son père, l’enfant s’effraie.

Acte IV. Arkel autorise Pelléas à se rendre auprès de son ami. Pelléas annonce son départ et, désirant faire ses adieux à Mélisande, lui demande un dernier rendez-vous. Celui-ci est fixé le soir même près de la fontaine des aveugles

Arkel croit maintenant que tout va changer au château et, plein de tendresse envers Mélisande, lui confie que c’est à elle d’ouvrir la porte de l’ère nouvelle qu’il entrevoit. La réalité est tout autre : Golaud survient, sombre et en proie à une crise de jalousie, il saisit sa femme par les cheveux et la jette à terre. Golaud sort, calme mais déterminé.

Dans le parc, près de la fontaine, Pelléas et Mélisande se retrouvent et s’avouent enfin leur amour. Quoique se sentant épiés par Golaud, ils s’embrassent longuement. Golaud armé d’une épée tue son frère. Mélisande s’enfuit.

Acte V. Mélisande, mourante, est entourée d’Arkel, de Golaud et d’un médecin. A côté du lit se trouve le berceau où repose son enfant. Golaud, tourmenté par le remords et le désir de savoir, implore en vain Mélisande de lui dire la vérité. Mélisande meurt doucement tandis qu’Arkel emmène sa petite-fille hors de la chambre, vers une nouvelle destinée.

© Théâtre des Champs-Elysées

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Pelléas et Mélisande de Debussy

n°266 – ISBN : 978-2-84385-285-5

Programmation musicale :

Claude Debussy,

Préludes, Livre I (extrait) :

1. Danseuses de Delphes

2. Voiles

Nelson Freire, piano

DECCA 478 1111

