Parsifal de Wagner au Théâtre du Capitole à Toulouse !

Sur fond de légende médiévale, le dernier chef d'oeuvre lyrique de Wagner se situe à mi-chemin entre paganisme et christianisme, opéra et oratorio. Le chef Frank Beermann dirige un quatuor vocal d'exception : Nikolai Schukoff, Matthias Goerne, Peter Rose et, pour sa première Kundry, Sophie Koch...

Matthias Goerne est Amfortas dans Parsifal, de Richard Wagner, au Théâtre du Capitole, à Toulouse (2020), © Cosimo Mirco Magliocca