Œdipe de Georges Enesco à l’Opéra de Paris

Œdipe « a tué son père et il a couché avec sa mère. C'est la précipitation de cette vérité qui lui crève les yeux » nous dit le metteur en scène, Wajdi Mouawad. Christopher Maltman (Œdipe) nous bouleverse, très bien entouré par Ekaterina Gubanova, Clémentine Margaine... Direction Ingo Metzmacher.

Georges Enesco – Edmond Fleg / d’après Sophocle,

Œdipe

Tragédie lyrique en quatre actes et six tableaux créée le 13 mai 1936 à l’Opéra Garnier, à Paris.

Opéra enregistré par France Musique le 14 octobre 2021 à l’Opéra Bastille, à Paris.

Distribution :

Ingo Metzmacher : Direction musicale

Wajdi Mouawad : Mise en scène

Christopher Maltman : Œdipe, fils de Laïos et de Jocaste, Baryton

Clive Bayley : Tirésias, un devin, Basse

Brian Mulligan : Créon, frère de Jocaste, Baryton

Vincent Ordonneau : Le Berger, chargé par Laïos de tuer Œdipe bébé, Ténor

Laurent Naouri : Le Grand Prêtre, Baryton-basse

Nicolas Cavallier : Phorbas, berger au service de Polybe et Mérope / Le Veilleur, Basse

Adrian Timpau : Thésée, Roi d’Athènes, Baryton

Eric Huchet : Laïos, Roi de Thèbes, Ténor

Ekaterina Gubanova : Jocaste, Reine de Thèbes, mère et épouse d’Œdipe, Mezzo-soprano

Clémentine Margaine : La sphinge, Mezzo-soprano

Anna-Sophie Neher : Antigone, fille d’Œdipe et de Jocaste, Soprano

Anne Sofie von Otter : Mérope, mère adoptive d’Œdipe, Reine de Corinthe, Mezzo-soprano

Daniela Entcheva : Une Thébaine, Alto

Les Thébaines :

Sylvie Delaunay, Soprano

Marie-Cécile Chevassus, Mezzo-soprano

Les Thébains :

Luca Sannai, John Bernard, Hyun-Jong Roh, Ténors

Bernard Arrieta, Jian-Hong Zhao, Hyunsik Zee, Barytons

Antigone enfant :

Félicité Grand / Marie Texier (Maîtrise des Hauts-de-Seine /Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris)

Maîtrise des Hauts-de-Seine

Gaël Darchen : Directeur de la Maîtrise

Choeur d’Enfants de l’Opéra national de Paris

Choeurs de l'Opéra national de Paris

Ching-Lien WU : Cheffe des chœurs

Orchestre de l'Opéra national de Paris

Emmanuel Clolus : Décors

Emmanuelle Thomas : Costumes

Cécile Kretschmar : Maquillage, coiffures

Eric Champoux : Lumières

Stéphane Pougnand : Vidéo

Daphné Mauger : Collaboratrice aux mouvements

Charlotte Farcet : Dramaturgie

, © Photo by Elisa Haberer / Opéra national de Paris 2021-2022

Argument :

Prologue ajouté au livret original par le metteur en scène, Wajdi Mouawad (non musical)

Acte I. Premier tableau. Le peuple de Thèbes célèbre la naissance d’Œdipe, fils du Roi Laïos et de la Reine Jocaste. Le vieux devin aveugle, Tirésias, interrompt les festivités. Il reproche à Laïos de ne pas avoir écouté Apollon qui lui avait ordonné de ne pas avoir de descendance. Le châtiment des dieux est sans appel : l’enfant sera l’assassin de son père et l’époux de sa mère…

L’argument intégral sur le site de l’Opéra national de Paris

Pour approfondir :

« Dans les traces d’Œdipe », par le metteur en scène Wajdi Mouawad et les dossiers publiés sur Octave, le magazine de l’Opéra national de Paris.

Programmation musicale :

Richard Strauss – Clemens Brentano,

6 Lieder op 68 :

Säusle, liebe Myrte

(Murmure, aimable myrthe)

Edita Gruberova : Soprano

Orchestre Symphonique de Londres

Michael Tilson Thomas : Direction

SONY CLASSICAL SK 48242

