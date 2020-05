Norma de Vincenzo Bellini à l'Opéra d'État de Hambourg

Avec Norma, Bellini offrait au monde lyrique un modèle indépassable de beauté et d'émotion, hissant la prêtresse gauloise au rang de mythe pour l'éternité. Matteo Beltrami dirige une distribution d'artistes d'exception : Marina Rebeka en Norma, Diana Haller en Adalgisa et Marcelo Puente en Pollione.

Vincenzo Bellini, Norma

Opéra enregistré le dimanche 8 mars 2020 à l'Opéra d'État de Hambourg

Résumé

L’action se déroule en Gaule transalpine occupée par les Romains, vers l’an 50 avant Jésus-Christ. La druidesse Norma a eu deux enfants de son amant Pollione, proconsul romain en Gaule. Mais ce dernier l’a déjà oubliée et ne songe désormais qu’à la jeune novice Adalgisa, qu’il rêve d’emmener à Rome. Venue demander conseil à Norma, Adagilsa dévoile à la prêtresse le nom de son amant : effroi d’Adalgisa qui découvre, horrifiée, le mensonge de Pollione, et stupeur de Norma, qui ne contient plus sa rage : pourra-t-elle vivre ? devra t-elle tuer ou épargner les fils de Pollione ? En renonçant à Pollione, Adalgisa croit pouvoir panser le mal, mais rien n’y fera ; après avoir accusé et menacé de mort le père de ses enfants, Norma se sacrifiera elle-même en montant au bûcher, suivie d’un Pollione conscient de ses actes et subitement atteint par la grâce.

Distribution

Marina Rebeka, soprano(Norma, grande prêtresse du temple des druides)

Marcelo Puente, ténor(Pollione, proconsul romain)

Diana Haller, mezzo-soprano(Adalgisa, jeune vierge)

Liang Li, basse(Oroveso, chef des druides, père de Norma)

Gabriele Rossmanith, soprano(Clotilda, confidente de Norma)

Dongwon Kang, tenor(Flavius, centurion romain, ami de Pollione)

Yona Kim, mise en scène

Chœur de l'Opéra d'État de Hambourg

Orchestre Philharmonique de Hambourg

Eberhard Friedrich, chef de choeur

Matteo Beltrami, direction musicale

