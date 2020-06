Manon Lescaut de Puccini au Metropolitan Opera

Dans son troisième opéra, Puccini met en scène la passion amoureuse, traduite par une orchestration brillante, et une écriture vocale au lyrisme exacerbé. Marco Armiliato dirige l'Orchestre et le chœur du Met, avec la soprano Anna Netrebko dans le rôle-titre et Marcelo Álvarez en Des Grieux.

La soprano russe Anna Netrebko (dans le rôle de "Manon Lescaut") et le ténor argentin Marcelo Alvarez (dans le rôle de "Renato, Chevalier des Grieux") dans Manon Lescaut de Puccini, sur la scène du MET en novembre 2016., © Getty / Jack Vartoogian