Manon, l’opéra le plus populaire de Massenet, explore la passion amoureuse

Du couvent aux chemins du désir et de la transgression, Manon est une quête de liberté et de plaisirs dont l’issue est fatale. Sous la baguette de Daniele Rustioni, Vannina Santoni incarne l’héroïne, Saimir Pirgu est son amant, le Chevalier des Grieux, et Jean-Sébastien Bou, Lescaut, son cousin.

Jules Massenet – Henri Meilhac, Philippe Gille / d’après l’Abbé Prévost,

Manon

Opéra-comique en cinq actes créé le 19 janvier 1884 à l’Opéra-Comique de Paris.

Opéra en version de concert enregistré le 15 septembre 2021 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées, Opéra national de Lyon. En partenariat avec l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Distribution :

Daniele Rustioni : Direction musicale

Vannina Santoni : Manon Lescaut, Soprano

Saimir Pirgu : Le Chevalier des Grieux, Ténor

Jean-Sébastien Bou : Lescaut, de la Garde du Roi, cousin de Manon, Baryton

Eric Huchet : Guillot de Morfontaine, Ténor

Philippe Estèphe : Monsieur de Brétigny, Baryton

Nicolas Testé : Le Comte des Grieux, père du Chevalier, Baryton-basse

Margot Genet* : Poussette, une comédienne, Soprano

Amandine Ammirati* : Javotte, une comédienne, Soprano

Clémence Poussin* : Rosette, une comédienne, Mezzo-soprano

Antoine Saint Espes** : L’Hôtelier, Baryton

Tigran Guiragosyan** : Le Premier Garde, Ténor

Yannick Berne** : Le Deuxième Garde, Ténor

*Studio de l’Opéra de Lyon

**Chœur de l’Opéra de Lyon

Chœur de l’Opéra national de Lyon

Karine Locatelli : Chef des chœurs

Orchestre de l’Opéra national de Lyon

, © Photo by Paul Scala

, © Photo by Mateja Lux

Argument :

© Théâtre des Champs-Elysées

Acte I. Dans la cour d’une auberge d’Amiens, Guillot et Brétigny, accompagnés de trois jeunes femmes, Javotte, Poussette et Rosette demandent à dîner. Arrivent Lescaut et ses amis. Lescaut déclare attendre sa cousine Manon qu’il doit mener au couvent. La diligence arrive. Manon en descend, et Lescaut part chercher ses bagages. Pendant ce temps, le vieux Guillot, Brétigny et leurs trois amies arrivent dans la cour. Guillot entreprend de séduire Manon en lui promettant de combler tous ses désirs : une voiture viendra la chercher dans quelques instants, elle n’aura qu’à y monter et l’attendre…

Lescaut revient mais veut rejoindre ses amis partis boire et jouer aux cartes. Il fait alors croire à Manon qu’il doit retourner à la caserne et la laisse seule après lui avoir demandé de bien se tenir.

Restée seule, Manon rêve au luxe et au plaisir dans lesquels vivent les actrices. Le jeune Chevalier des Grieux, qui a manqué la diligence, arrive : c’est le coup de foudre immédiat. La voiture commandée par Guillot arrive à son tour. Des Grieux et Manon profitent de l’occasion et s’enfuient.

Acte II. Dans leur petite mansarde parisienne, Manon et des Grieux filent le parfait amour (bien que Brétigny ait envoyé des fleurs à Manon). Des Grieux écrit une lettre à son père dans laquelle il lui demande la permission de l’épouser. La bonne entre et annonce l’arrivée de Lescaut et Brétigny. Lescaut interroge des Grieux sur ses intentions à l’égard de Manon. Celui-ci le rassure en lui faisant lire la lettre écrite à son père.

Un peu à l’écart, Brétigny annonce à Manon que le père de des Grieux va faire, enlever son fils le soir même afin de l’arracher à ses bras. En échange de son silence, Brétigny offre à Manon une protection et le luxe dont elle a toujours rêvé.

Brétigny et Lescaut s’en vont. Des Grieux sort pour poster sa lettre. Manon, qui ne lui a rien dit au sujet de l’enlèvement, reste seule. Grisée par les promesses de luxe, elle prend, non sans un sincère regret, la décision de suivre Brétigny. Des Grieux revient et évoque innocemment les bonheurs à venir avec Manon.

On frappe alors avec violence à la porte. Des Grieux va ouvrir et se fait enlever. Manon s’écrie : « Il est parti ! »

Acte III. Au Cours-la-Reine, c’est la fête. Parmi les badauds, on croise Javotte, Poussette, Rosette et Lescaut. Manon arrive au bras de Brétigny. Elle évoque les plaisirs d’une vie luxueuse et de la jeunesse, puis surprend une conversation entre Brétigny et des Grieux père, qui lui apprend que le Chevalier va entrer dans les ordres au séminaire de Saint-Sulpice.

Guillot, qui ne désespère pas de séduire Manon, lui offre le Ballet de l’Opéra que lui avait refusé Brétigny car trop onéreux. Après le ballet, Manon fait appeler une voiture pour l’emmener à Saint-Sulpice.

Dans la chapelle Saint-Sulpice, des paroissiennes louent l’éloquence du nouveau prêtre. Des Grieux s’apprête à célébrer l’office. Son père arrive et tente de le dissuader de rentrer dans les ordres, mais renonce rapidement et s’en va. Des Grieux reste seul et tente d’oublier Manon.

Manon fait son entrée. Elle prie un moment seule, puis des Grieux arrive. Il lui reproche sa trahison et lui fait part de sa résolution à entrer dans les ordres. Après les supplications de Manon, il succombe pourtant à ses avances.

Acte IV. A l’hôtel de Transylvanie, on joue, les paris grimpent. Guillot, Brétigny, Lescaut, Javotte, Poussette et Rosette sont là. Des Grieux entre avec Manon. Ils sont presque ruinés. Manon pousse des Grieux à jouer ce qui lui reste contre Guillot. La chance lui sourit à un point tel que Guillot l’accuse de tricher et fait chercher la police qui arrête des Grieux et Manon.

Acte V.Sur une route qui mène au Havre. Des Grieux a été libéré grâce à l’intervention de son père, mais Manon a été condamnée pour prostitution à la déportation en Louisiane. Des Grieux et Lescaut, cachés au bord de la route, attendent le convoi des prisonniers. Des Grieux veut faire évader Manon, mais Lescaut l’en dissuade, car l’escorte armée qu’ils avaient mis en place s’est débandée. Le convoi arrive. Lescaut paie un des gardes pour permettre à Manon de rester un instant avec le Chevalier. Celui-ci veut fuir avec elle, mais Manon, trop épuisée par le voyage, meurt dans ses bras. Au moment de s’éteindre, voyant une étoile dans le ciel, elle s’exclame: « Ah ! quel beau diamant ! »

Programme de salle du Théâtre des Champs-Elysées.

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Manon de Massenet

n°123 – ISBN : 978-2-84385-296-1

Programmation musicale :

Jules Massenet,

L'année passée :

1er Livre. Après-midi d'été :

III. Grand soleil (Avec ampleur)

3ème Livre. Soirs d’hiver :

III. On valsait (Mouvement de valse)

Aldo Ciccolini : Piano

WARNER (EMI) CLASSICS 685859 2

Giacomo Puccini – Luigi Illica, Giuseppe Giacosa et Marco Praga,

Manon Lescaut :

Fin du dernier acte.

Manon « Sola, perduta, abbandonata »

(« Seule, perdue, abandonnée »)

Manon et des Grieux « Fra le tue braccia, amore »

(« Dans tes bras, mon amour »)

Anna Netrebko : Manon, Soprano

Yusif Eyvazov : Le Chevalier des Grieux, Ténor

Orchestre de la Radio de Munich

Marco Armiliato : Direction musicale

DEUTSCHE GRAMMOPHON 479 6828

à réécouter AUDIO 2h 58mn émission Samedi à l'opéra Le Coq d'Or de Rimski-Korsakov à l'Opéra de Lyon