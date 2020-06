Manon de Jules Massenet à l'Opéra Bastille

La mise en scène de Vincent Huguet revisite le personnage créé par l'Abbé Prévost en nous plongeant dans l'euphorie ambiante des Années Folles. La soprano Pretty Yende incarne Manon avec aplomb, aux cotés de Benjamin Bernheim en Des Grieux et Ludovic Tézier en Lescaut.

Résumé

La jolie Manon doit être conduite au couvent par son cousin Lescaut qui l’attend dans une auberge à Amiens. La jeune étourdie est à peine descendue de la diligence d'Arras qu’elle attire déjà les regards en suscitant toutes les convoitises. Le Chevalier des Grieux succombe immédiatement à son charme. Un coup de foudre immédiat conduit les deux jeunes gens à prendre la fuite pour aller vivre leur idylle à Paris. Malheureusement, la modeste existence que mènent les deux tourtereaux n’est pas à la mesure des désirs de Manon. Avide de luxe et de plaisirs, la jeune femme n’hésite pas à trahir l’amour et les serments de Des Grieux pour céder aux promesses du riche Brétigny qui lui offre une vie brillante. Désespéré, le Chevalier se prépare à entrer au séminaire de Saint-Sulpice mais Manon parvient à le reconquérir et à le persuader de fuir à nouveau avec elle. Le jeu est le seul expédient qui reste à Des Grieux pour satisfaire les goûts dispendieux de sa maîtresse. Soupçonné d’avoir triché, le Chevalier échappe à la police grâce à l’intervention de son père, tandis que Manon est arrêtée pour prostitution et condamnée à être déportée en Louisiane. Sur la route du Havre d’où elle sera embarquée, Manon meurt d’épuisement dans les bras de Des Grieux qui l’a accompagnée dans l’espoir de pouvoir la faire libérer.

, © JULIEN BENHAMOU

Distribution

Pretty Yende, soprano(Manon)

Benjamin Bernheim, ténor(Le Chevalier Des Grieux)

Ludovic Tezier, baryton(Lescaut)

Roberto Tagliavini, basse(Le Comte Des Grieux)

Rodolphe Briand, ténor(Guillot de Morfontaine)

Pierre Doyen, baryton(De Brétigny)

Cassandre Berthon, soprano(Poussette)

Alix Le Saux, mezzo-soprano(Javotte)

Jeanne Ireland, mezzo-soprano(Rosette)

Philippe Rouillon, baryton(L’Hôtelier)

Julien Joguet et Laurent Labardesque(Deux Gardes)

Danielle Gabou(La Servante)

Vincent Huguet, mise en scène

Jean-François Kessler, chorégraphie

Dan Ettinger, direction musicale

