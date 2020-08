Leonore de Ludwig van Beethoven au Royal Albert Hall de Londres

Redécouvrez Leonore de Beethoven donné au Royal Albert Hall en 1996, avec Sir Gardiner dirigeant le Chœur Monteverdi, l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique et Christiane Oelze dans le rôle de Leonore entre autres. En route pour les Prom’s de Londres !

Ludwig van Beethoven, Leonore

Concert donné au Royal Albert Hall de Londres, dans le cadre des Prom’s 1996

Résumé

Léonore, personnage central de cet opéra qui honore amour conjugal et liberté, se déguise en homme en se présentant sous le nom de Fidelio dans le but de se rapprocher de son mari Florestan, qui se trouve injustement incarcéré en prison sous les fausses accusations du terrible Don Pizzaro. Marzelline, la fille du geôlier, tombe éperdument amoureuse de Fidelio. S’en suit alors une intrigue autour de l’assassinat de Florestan, toujours défendu par la très dévouée Léonore.

Distribution

Hillevi Martinpelto, soprano (Leonore)

Christiane Oelze, soprano (Marzelline)

Kim Begley, ténor (Florestan)

MichaelSchade, ténor (Jaquino)

Robert Burt, ténor (Premier prisonnier)

Matthew Best, basse (Don Pizarro)

Geert Smits, baryton (Don Fernando)

Colin Campbell, basse (Second Prisoner)

Franz Hawlata, basse (Rocco)

Choeur Monteverdi

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Direction : Sir John Eliot Gardiner

Programmation musicale

Emmanuel Chabrier (1841-1894)

L’Etoile (Acte I) – version enregistrée à Lyon en 1984

Gabriel Bacquier, baryton-basse (Siroco, l'astrologue)

Georges Gautier, ténor (Le roi Ouf 1er)

François Le Roux, baryton (Le Prince Hérisson de porc-épic)

Antoine David, ténor (Tapioca, secrétaire de Hérisson)

Colette Alliot-Lugaz, soprano (Lazuli)

Orchestre de l’opéra de Lyon

Direction : Sir John Eliot Gardiner

