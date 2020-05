Le Songe d'une nuit d'été de Britten à l'Opéra de Vienne

L’adaptation de la pièce de Shakespeare par Benjamin Britten et Peter Pears garde son esprit originel, sur le mode fantastique, fantaisiste et tragique. Le contreténor Lawrence Zazzo y joue le rôle d'Oberon, aux côtés de la soprano Erin Morley en Titania, sous la baguette de la cheffe Simone Young.

Benjamin Britten, Le Songe d'une nuit d'été

Opéra enregistré le samedi 5 octobre 2019 à l'Opéra de Vienne

Résumé

C'est une histoire complexe dont l'action se déroule en Grèce et réunit pour mieux les désunir deux couples de jeunes amants : Lysandre et Hermia d'une part, Démétrius et Héléna d'autre part. Hermia veut épouser Lysandre mais son père, Égée, la destine à Démétrius, dont est amoureuse Héléna. Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt, poursuivis par Démétrius, lui-même poursuivi par Héléna. Pendant ce temps, Obéron, roi des fées, a ordonné à Puck de verser une potion sur les paupières de sa femme, Titania. Il entre dans la forêt avec Puck. Pendant la nuit, la confusion règne.

Distribution

Lawrence Zazzo, contreténor(Le roi Oberon)

Erin Morley, soprano(Titania)

Théo Touvet(Puck)

Peter Kellner, basse(Thésée)

Szilvia Vörös, mezzo-soprano(Hyppolyta)

Joshua Lovell, ténor(Lysandre)

Rafael Fingerlos, baryton(Démétrius)

Rachel Frenkel, mezzo-soprano(Hermia)

Valentina Nafornita, soprano(Héléna)

Peter Rose, basse(Nick Bottom)

Benjamin Hulett, ténor(Flûte)

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Vienne

Direction : Simone Young

Programmation musicale

Benjamin Britten

Sonate pour violoncelle et piano en Ut Maj op 65 : 2. Scherzo pizzicato

Jacqueline du Pré, violoncelle

Stephen Kovacevich, piano

EMI

Carl Maria von Weber

Oberon

Birgit Nilsson, Arleen Auger, Placido Domingo, Hermann Prey, Donald Grobe, Julia Hamari et Marga Schiml

Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise

Le Chœur de la Radio bavaroise

Direction : Raphaël Kubelik

DEUTSCHE GRAMMOPHON

