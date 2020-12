La Tétralogie de Richard Wagner (version concert) : Prologue "L'Or du Rhin"

En cette fin d’année, Philippe Jordan entraîne l’Orchestre de l’Opéra de Paris au cœur de l’univers de “L’Anneau du Nibelung”. Capté par les micros de France Musique à l'Opéra Bastille, le Ring de Wagner s’ouvre sur le Prologue. Plongez dans les eaux troubles du Rhin en compagnie de Judith Chaine.

Prévue à l’origine en version scénique, la production musicale intégrale du Ring de Wagner a été portée, contre vents et marées, par l’Opéra national de Paris et son directeur musical, Philippe Jordan. Avec l'enregistrement de la Tétralogie, le chef d'orchestre dirige sa dernière production lyrique aux côtés de l'Orchestre et fait ses adieux aux musiciens après une collaboration de près de douze années.

L'Or du Rhin a été enregistré par les micros de France Musique le 23 novembre (générale) et le 26 novembre 2020 (concert) à l’Opéra Bastille.

L'Or du Rhin (Das Rheingold), de Richard Wagner (1813 - 1883).

(1813 - 1883). Opéra en 1 acte. 1ère partie de L'Anneau du Nibelung.

En 1848, Wagner conçoit le projet d'un « festival scénique en un Prologue et trois journées ». Inspirée par le mythe des Nibelungen, L'Anneau des Nibelung constitue l'aboutissement de ce que Wagner a conceptualisé comme le « Gesammtkunstwerk », œuvre d'art totale qui envisage le retour à la tragédie grecque, dans ses implications tant poétiques, dramatiques, musicales que scéniques, mais aussi comme un phénomène global qui inclurait la dimension de la réception du drame par le public. Un projet monumental qui nécessite plus de 15h de spectacle, l'intervention de 34 personnages, un orchestre de 125 instrumentistes...

Si son écriture est entreprise en 1848, ce n’est qu’en 1876 qu’elle est créée à Bayreuth, en Bavière. Le projet occupe la vie du compositeur pendant près de 30 ans, de 1848 à 1874, avec une longue interruption entre 1857 et 1864.. Elle se compose de quatre opéras : un prologue, L’Or du Rhin, et trois journées, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux.

L'Or du Rhin, opéra en un acte, est créé le 22 septembre 1869 sous la direction de Franz Wüllner au Hofoper, aujourd'hui appelé Bayerische Staatsoper (l'Opéra d'État de Bavière). En 1876, Hans Richter dirigé le premier opéra de la Tétralogie à l'occasion de la création du cycle complet à Bayreuth.

Retrouvez ici le livret de L'Or du Rhin.

Traduction : Odile Domange © Opéra national de Paris

Distribution

Iain Paterson, baryton basse (Wotan)

Lauri Vasar, baryton (Donner)

Matthew Newlin, ténor (Froh)

Norbert Ernst, ténor (Loge)

Jochen Schmeckenbecher, baryton (Alberich)

Gerhard Siegel, ténor (Mime)

Wilhelm Schwinghammer, basse (Fasolt)

Dimitry Ivashchenko, basse (Fafner)

Ekaterina Gubanova, mezzo-soprano (Fricka)

Anna Gabler, soprano (Freia)

Wiebke Lehmkuhl, contralto (Erda)

Tamara Banješević, soprano (Woglinde)

Christina Bock, mezzo-soprano (Wellgunde)

Claudia Huckle, mezzo-soprano (Flosshilde)

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris dirigé par Philippe Jordan

L'après-concert

Richard Wagner

Fantaisie pour piano en fa dièse min op. 3 WWV 22 : un poco lento

Wilhem Latchoumia, piano

LA DOLCE VOLTA

Erich Wolfganf Korngold

4 Abschiedslieder op. 14

Orchestre Symphonique de la BBC

Stuart Skelton, ténor

Edwar Gardner, direction

CHANDOS

Pour aller plus loin

Un dossier concocté par France Musique autour du Ring de Wagner : des articles, des interviews.

Un dossier de l'Opéra de Paris autour de la Tétralogie.

« Le Grand feuilleton du Ring » par Anne-Charlotte Rémond dans Musicopolis.

Une interview de Philippe Jordan.

La prise de son était réalisée pour France Musique par Yves Baudry, assisté de Jean-Baptiste Etchepareborde, avec Étienne Pipard, musicien metteur en ondes, et Jean-Claude Mullet, chargé de réalisation.

France Musique diffuse en exclusivité les quatre volets du Ring de Wagner entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 à 20h. Ils seront disponible en réécoute à la demande pendant un mois sur francemusique.fr.