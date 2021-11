Le Nez de Chostakovitch à l’Opéra de Munich

Le Nez d’après la nouvelle de Gogol, mis en scène par Kirill Serebrennikov, a marqué le début de saison de l’Opéra d'État de Bavière. Vladimir Jurowski, son nouveau directeur musical était dans la fosse. Au réveil, Kovalyov s’aperçoit qu’il n’a plus de nez…

Dmitri Chostakovitch – Ievgueni Ivanovitch Zamiatine, Gueorgui Ionine, Alexandre Preis et Chostakovitch / d’après Nicolaï Gogol,

Le Nez

Opéra en trois actes et dix tableaux créé le 18 juin 1930 au Théâtre Maly de Léningrad.

Opéra offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 27 octobre 2021 au Théâtre National de Munich. Nouvelle production.

Distribution :

Vladimir Jurowski : Direction musicale

Kirill Serebrennikov : Mise en scène

Boris Pinkhasovich : Platon Kouzmitch Kovalyov, Baryton

Sergei Leiferkus : Ivan Iakovlevitch, barbier, Baryton-basse

Laura Aikin : Praskovya Ossipovna, la femme du barbier / La Mère, Soprano

Andrei Popov : Inspecteur de police, Ténor

Sergei Skorokhodov : Ivan, le valet de Kovalyov / le 1er Fils / Ivan Ivanovitch / Etuddiant, Soliste (Cathédrale de Kazan) Ténor

Anton Rositskiy : Le Nez / Un Vieux monsieur / Un Voyageur / Un Colonel émérite / Adjoint du chef de police, Ténor

Alexandra Durseneva : Pelageja Grigorjevna Podtotchina, Mezzo-soprano

Mirjam Mesak : La Fille Podtotchina, Soliste (Cathédrale de Kazan) Soprano

Sean Michael Plumb : Laquais de la Comtesse, Ivan Ivanovitch, Baryton

Gennady Bezzubenkov : Un commis dans une rédaction / Le Médecin / Le Père / Un Voyageur, Baryton-basse

Doris Soffel : La Vieille dame noble, mezzo-soprano

Eliza Boom : La Marchande de craquelins, Soprano

Ulrich Reß : Piotr Fiodorovitch, Ténor

Tansel Akzeybek : Iarichkin, un ami de Kovalyov, Ténor

Theodore Platt : Le 2d fils, Baryton

Milan Siljanov : Un Spéculateur, Baryton-basse

Bálint Szabó : Gardien, Cocher de la diligence, Cocher, Basse

Eunuques :

Meili Li, Matthias Dähling, Changhoun Eo, Brennan Hall, Kiuk Kim, Aleksandar Timotic, Contre-ténors

Domestiques / Policiers / Fantassins / Etudiants / Connaissances de Kovalyov :

Martin Snell, Piotr Micinski, Milan Siljanov, Bálint Szabó, Andrew Hamilton, Theodore Platt, Andrew Gilstrap, Roman Chabaranok, Tansel Akzeybek, Alexander Fedorov, Granit Musliu, Vasily Efimov, Armando Elizondo, Ulrich Reß

Chœur de l’Opéra d’Etat de Bavière

Stellario Fagone : Chef de choeurs

Orchestre de l’Etat de Bavière

Evgeny Kulagin : Consultant artistique

Olga Pavluk : Décors

Tatyana Dolmatovskaya : Costumes

Shalva Nikvashvili : Masques

Michael Bauer : Lumières

Alexey Fokin : Vidéo

Argument :

Par Pierre Vidal

Acte I. Platon Kouzmitch Kovalyov, simple assesseur de collège, bénéficie du titre de major. Dans sa boutique le barbier Ivan Iakovlevitch s’emploie à raser Kovalyov. Celui-ci lui reproche la puanteur de ses mains.

1er Tableau. Même décor, le matin, Praskovya Ossipovna, épouse du barbier, réveille son mari avec son petit déjeuner. C’est alors qu’Ivan découvre avec horreur un nez dans son pain. Son épouse l’accuse d’avoir amputé un de ses clients dans une crise d’ivrognerie et lui ordonne de sortir pour s’en débarrasser.

2ème Tableau. Sur les quais, Ivan, qui tient le nez dans un paquet, s’efforce de s’en défaire. Finalement, il réussit à le jeter dans un canal, s’attirant l’attention soupçonneuse de l’inspecteur de police qui le garde pour interrogatoire.

Interlude pour percussions seules.

3ème Tableau. Dans sa chambre à coucher, le major Kovalyov s’éveille pour constater avec ahurissement qu’il n’a plus de nez. Son valet Ivan lui prépare ses vêtements et il se précipite vers le commissariat.

Nouvel interlude, en forme de galop.

4ème Tableau. Dans la cathédrale de Kazan. Le Nez, en uniforme de conseiller d’Etat, prie avec ferveur, Kovalyov se résout à l’aborder, et le prie de bien vouloir réintégrer sa place. Le Nez ne veut rien avoir à faire avec ce personnage inférieur à son rang. L’attention de Kovalyov est détournée par l’arrivée d’une jolie femme et le Nez en profite pour s’esquiver.

Acte II. 5ème et 6ème Tableaux. Dans la salle de rédaction du journal. Un préposé refuse à Kovalyov d’insérer l’annonce de la disparition de son nez, considérant qu’elle pourrait passer pour un message codé. Kovalyov subit les moqueries de l’assistance et se voit conseillé d’aller consulter un médecin. Les domestiques dictent huit annonces différentes.

Interlude aux formulations instrumentales mécanisées.

Chez Kovalyov, Ivan chante en s’accompagnant à la balalaïka. Kovalyov le dispute et, face à son miroir, se désespère de la disparition de son nez.

Acte III. 7ème Tableau. La banlieue de Saint-Pétersbourg. Une diligence vide. Le gendarme est sur les traces du Nez. Il ordonne à ses hommes de dévisager les passagers qui vont prendre la diligence, mais voilà la belle marchande de craquelins. Le Nez surgit et tombe dans l’embuscade. Rossé, il recouvre son apparence primitive, ce qui permet au gendarme de l’envelopper dans du papier et de l’emporter chez Kovalyov.

8ème Tableau. Kovalyov récupère le nez des mains du gendarme. Le médecin conseille de le conserver dans un bocal rempli d’alcool, de vodka et de vinaigre, à titre de curiosité pour la postérité. Son ami Iarijkine lui suggère d’écrire à Madame Podtotchina. N’aurait-elle pas agencé ce maléfice pour lui faire épouser sa fille ? Déconcertées à la lecture de la lettre, Madame Podtotchina et sa fille y répondent en rejetant toute culpabilité dans l’affaire. La rédaction et la lecture de la lettre, sa réponse et la réaction de Kovalyov qui admet leur innocence se déroulent presque simultanément.

Intermède. La rumeur ignore la restitution du Nez à son propriétaire. A-t-il été signalé dans un lieu quelconque que la foule s’y précipite. Le Khan Khorzyov-Mirza, en visite officielle, prétend l’avoir identifié. Liesse générale, l’excitation est telle que les pompiers arrivent et arrosent la foule.

Epilogue. 9ème Tableau. Kovalyov se réveille pour constater que son nez a repris sa place habituelle. On reprend les habitudes, Ivan Iakovlevitch vient le raser et Kovalyov se plaint comme toujours que ses mains empestent.

10ème Tableau. La perspective Nevski. Kovalyov parade, prouvant que son nez est bien en place. Madame Podtotchina lui propose la main de sa fille, qu’il s’empresse de refuser. Pleinement rassuré sur ses facultés recouvrées, il entreprend de courtiser une marchande qu’il invite à venir le retrouver chez lui.

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Lady Macbeth de Mzensk et Le Nez de Chostakovitch

n°141 – ISBN : 978-2-84385-495-8

