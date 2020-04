Le Démon de Rubinstein à l'Opéra national de Bordeaux

Composé en 1875, cet opéra romantique russe suit la passion amoureuse et dévorante d'un démon pour une princesse caucasienne, Tamara. Nicolas Cavallier chante le rôle-titre, entouré de la soprano Evgenia Murareva en princesse. Paul Daniel dirige l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine.

Anton Rubinstein, Le Démon

Opéra enregistré le mercredi 29 janvier 2019 à l'Opéra national de Bordeaux.

Résumé

Un démon errant tombe amoureux de Tamara, une princesse caucasienne. Il fait tuer son fiancé et la charme. Elle résiste, ne comprend pas cette attirance. De son côté, le Démon s’aperçoit de la sincérité de ses sentiments et trahit pour elle sa nature. Tamara devient sa rédemption. La princesse cède, meurt et monte au ciel. Le Démon continuera à errer, mais la conscience tranquille.

Distribution

Nicolas Cavallier, basse (Le Démon)

Evegniya Muraveva, soprano (Tamara)

Alexey Dolgov, ténor (Le prince Sinodal)

Ray Chenez, contre-ténor (L'ange)

Alexandros Stavrakakis, basse (Le prince Goudal)

Svetlana Lifar, mezzo-soprano (La nourrice)

Luc Bertin-Hugault, basse (Le serviteur du prince Sinodal)

Paul Gaugler, ténor (Le messager)

Dmitry Bertman, mise en scène

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Choeur de l'Opéra National de Bordeaux

Choeur de l'Opéra de Limoges

Salvatore Caputo, direction des choeurs

Paul Daniel, direction musicale

