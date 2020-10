Le concert UNiSSON en soutien aux artistes lyriques

Le 17 octobre dernier, l'association UNiSSON organisait un concert solidaire majestueux à l'Opéra Comique de Paris, en soutien aux artistes lyriques durement touchés par la crise sanitaire. Plus de soixante artistes se sont réunis bénévolement pour cette soirée mémorable ! Écoutez !

Concert solidaire donné le 17 octobre 2020 à l'Opéra Comique à Paris

L'association UNiSSON

L’association UNiSSON soutient, conseille et accompagne les artistes lyriques employés ou étudiant en France. La crise sanitaire est très durement ressentie par le secteur du spectacle vivant et particulièrement par les artistes indépendants. Depuis plusieurs mois, les annulations font apparaître un fort besoin en conseil juridique et en soutien moral. Les chanteurs ont répondu par un effort collectif de partage d’informations et d’accompagnement des plus fragiles : cette entraide spontanée a donné naissance à l’association UNiSSON.

Le concert UNiSSON

Les moments de partage avec le public sont un bien précieux. L’idée d’un concert dont les bénéfices iront aux chanteurs en difficulté a germé dès la réouverture des salles de spectacle. M. Olivier Mantei, directeur de l’Opéra-Comique, a répondu avec enthousiasme.

Tous les chanteurs qui se sont produits le 17 octobre sont adhérents de l’association UNiSSON et participaient bénévolement à cet événement pour la création du fonds de dotation à destination des artistes fragilisés par les annulations. Des artistes confirmés partageaient le plateau avec les plus jeunes pour incarner la variété des parcours et profils de cette profession.

Le programme, Mozart à Bernstein et la création contemporaine, en passant par Saint-Saëns, Offenbach et Vaughan Williams, comprend uniquement des morceaux d’ensemble, du duo au septuor avec chœur. Les chanteurs sont accompagnés au piano par Nathalie Steinberg, Cécile Restier et Sélim Mazari

, © UNiSSON

Programme de la soirée

ROSSINI - La Cenerentola -Sextuor : Questo è un nodo

Angelina, Alix Le Saux

Clorinda, Inés Lorans

Tisbe, Ambroisine Bré

Don Ramiro, Mathias Vidal

Dandini, Florian Sempey

Don Magnifico, Olivier Déjean

Piano : Cécile Restier

BIZET - Carmen -Quintette : Nous avons en tête une affaire

Carmen, Aude Extrémo

Mercédès, Sophie de Guerry

Frasquita, Amélie Tatti

Le Dancaïre, Ronan Nédélec

Le Remendado, Mathias Vidal

Piano : Cécile Restier

MOZART - Don Giovanni -Sextuor : Sola sola in buio loco

Donna Anna, Melody Louledjian

Donna Elvira, Chloé Jacob

Zerlina, Amélie Robins

Don Ottavio, Samy Camps

Leporello, Guilhem Worms

Masetto, Louis de Lavignère

Piano : Nathalie Steinberg

PUCCINI - La Bohème -Finale acte III : Dunque è proprio finito

Mimì, Adriana Gonzalez

Musetta, Marianne Croux

Rodolfo, Benjamin Bernheim

Marcello, Jiwon Song

Piano : Nathalie Steinberg

Interview : Chantal Santon Jeffery et Julie Pastureau

VAUGHAN WILLIAMS -Serenade to Music

Dirigé par Anne-Sophie Duprels

soprano, Chiara Skerath

soprano, Diana Higbee

soprano, Jennifer Courcier

soprano, Floriane Petit

mezzo, Marie Kalinine

mezzo, Sophie de Guerry

mezzo, Héloïse Mas

mezzo, Anne-Lise Polchlopek

ténor, Samy Camps

ténor, Ismaël Billy

ténor, Loïc Félix

basse, Christophe Gay

basse, Ronan Nédélec

basse, Pierre Bessière

Piano : Sélim Mazari

OFFENBACH - Les Contes d'Hoffmann -Septuor : Hélas mon cœur s'égare encore

Direction : Anne-Sophie Duprels

Hoffmann, Stanislas de Barbeyrac

Nicklausse, Delphine Haidan

Dapertutto, Olivier Déjean

Schlémil, Pierre bessière

Pittichinaccio, Guillaume Zhang

Giulietta, Sabine Revault d'Allonnes

Piano : Sélim Mazari

BERNSTEIN - West Side Story -Duo : A boy like that

Maria, Laura Bečeić

Anita, Héloïse Mas

Piano : Sélim Mazari

Interview : Doris Lamprecht et Sabine Devieilhe

ARTHUR LAVANDIER -Le bonheur d'aimer

Chloé Briot

Alix Le Saux

Mathias Vidal

Christophe Gay

Piano : Sélim Mazari

MOZART - Così fan tutte -Trio : Soave sia il vento

Fiordiligi, Marie Perbost

Dorabella, Anne-Lise Polchlopek

Don Alfonso, Ronan Nédélec

Piano : Sélim Mazari

VERDI - Rigoletto -Quatuor : Bella figlia dell'amore

Gilda, Inés Lorans

Maddalena, Chloé Lacroix

Le Duc, Benjamin Bernheim

Rigoletto, Louis de Lavignère

Piano : Cécile Restier

Interview : Philippe Jaroussky, Philippe Do et Clémentine Margaine

SAINT-SAËNS -El Desdichado

soprano, Marie Perbost

mezzo, Philippe Jaroussky

Piano : Sélim Mazari

SAINT-SAENS - Samson et Dalila -Mon cœur s'ouvre à ta voix

Clémentine Margaine

Philippe Do

Piano : Cécile Restier

BERNSTEIN - Wonderful Town -Duo : Wrong note rag

Eileen, Chloé Briot

Ruth, Julie Pasturaud

Piano : Sélim Mazari et Cécile Restier

Extrait en complément du concert

Le Postillon de Lonjumeau, opéra-comique d'Adolphe Adam

Enregistré à l'Opéra Comique le 5 avril 2019

Direction musicale : Sébastien Rouland

Mise en scène : Michel Fau

Choeur accentus / Opéra de Rouen Normandie

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Avec :

Michael Spyres

Florie Valiquette

Franck Leguérinel

Laurent Kubla

Michel Fau

Yannis Ezziadi

Julien Clément

