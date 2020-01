Le Chevalier à la rose de Richard Strauss au Metropolitan Opera

Opéra donné le 4 janvier 2020 au Metropolitan Opera de New-York

Richard Strauss, Le Chevalier à la rose

Résumé

A Vienne, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors que la Maréchale se réveille d’une nuit passionnée avec son amant Octavian, son cousin le Baron Ochs vient la déranger pour lui annoncer ses fiançailles avec la jeune Sophie : il faut, selon les traditions, qu’un chevalier aille porter à la fiancée une rose d’argent avant le mariage. Octavian est choisi pour être le porteur de la rose. Toutefois, lorsqu’il vient présenter cette rose à Sophie, les deux jeunes gens succombent à un coup de foudre immédiat. Désormais, Sophie n’est plus guère pressée d’épouser Ochs, aussi pleutre et grossier que prompt à s’encanailler avec la première femme de chambre venue. Le piège tendu par Octavian se refermera sur lui, et le Baron Ochs, surpris en galante compagnie, n’aura plus qu’à renoncer à ses noces, et à s’effacer devant l’amour solaire de Sophie et Octavian – cause de quelques larmes chez la Maréchale.

Distribution

Camilla Nylund, soprano (La Maréchale)

Magdalena Kožená, mezzo-soprano (Octavian)

Golda Schultz, soprano (Sophie)

Günther Groissböck, basse (Le baron Ochs auf Lerchenau)

Katharine Goeldner, mezzo-soprano (Annina)

Thomas Ebenstein, ténor (Valzacchi)

Markus Eiche, baryton (Faninal)

Matthew Polenzani, ténor (Un chanteur)

Robert Carsen, mise en scène

Choeur du Metropolitan Opera de New-York

Orchestre du Metropolitan Opera de New-York

Sir Simon Rattle, direction

