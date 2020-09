Philippe Jordan dirige Madame Butterfly de Puccini à l’Opéra d’Etat de Vienne

Redécouvrez l'opéra Madame Butterfly de Puccini, dirigé par le chef suisse Philippe Jordan. La soprano Asmik Grigorian nous livre une magnifique interprétation du personnage torturé qu’est Cio-Cio-San (Madame Butterfly) aux côtés du terrible Pinkerton interprété par le ténor Freddie De Tommaso.

Giacomo Puccini (1858 - 1924), Madame Butterfly (Actes I, II et III)

Concert donné le 7 septembre 2020 à l'Opéra d’Etat de Vienne

Résumé

Au Japon, dans la baie de Nagasaki, vers 1900… L’officier américain Pinkerton découvre Cio-Cio-San, sa future épouse, une jeune geisha de quinze ans. Le consul des Etats-Unis, Sharpless, désapprouve vivement cette union et le fait savoir à Pinkerton. Le soir de leurs noces, Cio-Cio-San tombe amoureuse de Pinkerton et se donne ardemment à lui. Pinkerton ne donnera plus de nouvelles à Cio-Cio-San après son retour aux Etats-Unis, laissant pour compte la jeune femme et l’enfant né de leur union. Après trois longues années, Pinkerton reviendra finalement afin de voir son enfant, accompagné de son épouse américaine. Cela ne laissera pas d’autres choix à la jeune Madame Butterfly (Cio-Cio-San) de se donner la mort dans un dernier geste de désespoir.

Distribution

Asmik Grigorian, soprano (Madame Butterfly, Cio-Cio-San)

Virginie Verrez, mezzo-soprano (Suzuki)

Freddie De Tommaso, ténor (B.F. Pinkerton)

Boris Pinkhasovich, baryton (Sharpless)

Andrea Giovannini, ténor (Goro)

Patricia Nolz, mezzo-soprano (Kate Pinkerton)

Stefan Astakhov, ténor (Prince Yamadori)

Evgeny Solodovnikov, basse (The Bonze)

Michael Rakotoarivony, basse (le commissaire impérial)

Martin Müller, basse (l’officier d’état civil)

Anna Charim, mezzo-soprano (la mère de Cio-Cio-San)

María Isabel Segarra, soprano (la cousine de Cio-Cio-San)

Wolfram Igor Derntl, basse, (Yakusidé)

Irena Krsteska, soprano (la tante de Cio-Cio-San)

Hsin-Ping Chang, danseuse

Tom Yang, danseur

Le Choeur de l’Opéra d’Etat de Vienne

Orchestre de l'Opéra d’Etat de Vienne

Direction : Philippe Jordan

Librettistes : Luigi Illica (1857-1919) et Giuseppe Giacosa (1847-1906)

Programmation musicale

Giacomo Puccini

Portrait de madame butterfly

Interprète : Jean-Yves Thibaudet

Arrangement : Yvar Mikhashoff

Label : DECCA

Giacomo Puccini

Turandot (extraits) - Extraits de l'acte III de Turandot

Direction : Herbert Von Karajan

Orchestre Philharmonique de Vienne

Placido Domingo, ténor (Calaf)

Katia Ricciarelli, soprano (Turandot)

Label : DGG