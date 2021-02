Le Barbier de Séville à l'Opéra de Rome, nouvelle production

Fin novembre 2020 à l’Opéra de Rome, a été enregistré à huis clos Le Barbier de Séville de Rossini. La mise-en-scène de Mario Martone mêle opéra et cinéma, se jouant habilement des contraintes sanitaires. La direction musicale de Daniele Gatti est très inspirée, la distribution étincelante de talent

Gioachino Rossini – Cesare Sterbini / d'après Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais,

Il Barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville)

Opéra-bouffe en 2 actes créé le 20 février 1816 au Théâtre Argentina de Rome.

Opéra offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 29 novembre 2020 au Théâtre de l’Opéra de Rome – Teatro Costanzi. Nouvelle production.

Résumé :

A Séville, au XVIIIe siècle. Le joyeux barbier Figaro aide le jeune Comte d’Almaviva à conquérir Rosine. Mais Rosine, qui n’est pas restée indifférente aux sérénades de son mystérieux soupirant, est jalousement gardée par le vieux Docteur Bartholo, qui compte bien, aidé de son maître de musique, le sinistre Don Basilio, épouser sa pupille au plus vite. Que faire pour contrer les projets du vieillard ? Figaro n’est pas à court d’idées. Toutefois la première tentative a échoué, et après sa sérénade, le Comte d’Almaviva qui s’est présenté comme « Lindor », étudiant désargenté mais très amoureux, est reparti penaud de la demeure de Bartholo. Le Docteur Bartholo a du souci à se faire, car Don Basilio lui apprend que le Comte d’Almaviva est à Séville : rien de tel, pour se débarrasser d’un rival que de répandre la calomnie, glisse Basilio qui s’y connaît en la matière, et décrit les effets progressivement dévastateurs du vent de la médisance. Conseillé par Figaro, Almaviva, déguisé en soldat, est revenu chez le docteur, où il compte s’installer. Mais malgré l’aide de Figaro et les efforts de Rosine, tendrement éprise de son séducteur, Bartholo le fait sortir par la garde, car sa maison est exemptée de la réquisition. Le vieux barbon tente d’accélérer son mariage avec sa pupille. Almaviva revient alors en « Don Alonso », se dit élève de Basilio qu’il remplace, car il est souffrant. Mais voilà que survient inopinément Don Basilio. Un peu d’argent suffit à le faire déguerpir. Malgré la surveillance accrue de Figaro, Bartholo réussit à surprendre les échanges entre Rosine et le faux professeur de musique. Il chasse tout le monde. Le vieillard veut presser le mariage et, surtout, convaincre Rosine qu’Almaviva n’est qu’un imposteur et un séducteur. Il mande un notaire pour la nuit même. Au terme de nouveaux quiproquos, menés tambour battant par Figaro, c’est Rosine et Almaviva que le notaire unit. Le comte se présente devant tous comme le libérateur de Rosine et comme son époux. Inutile à Bartholo de résister : mieux vaut qu’il décolère et bénisse le mariage.

Distribution :

Daniele Gatti : Direction musicale

Mario Martone : Mise-en-scène

Roberto GABBIANI : Chef des chœurs

Anna Biagiotti : Costumes

Pasquale Mari : Lumières

Ruzil Gatin : Il Conte d’Almaviva, Ténor

Vasilisa Berzhanskaya : Rosina, pupille de Bartolo, Soprano

Alessandro Corbelli : Don Bartolo, docteur en médecine, Baryton-basse

Andrei Filonczyk : Figaro, barbier, Baryton

Alex Esposito : Don Basilio, maître de musique, Basse

Patrizia Biccirè : Berta, femme de chambre de Bartolo, Soprano

Roberto Lorenzi : Fiorello, domestique d’Almaviva, Baryton

Paolo Musio : Ambrogio, domestique de Bartolo, Basse

Pietro Faiella : Un Notaire (rôle muet)

Leo Paul Chiarot : Un Officier, Basse

Choeur du Théâtre de l'Opéra de Rome

Orchestre du Théâtre de l'Opéra de Rome

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

, © Photo by Yasuko Kageyama / Opera di Roma (2020)

Ouvrage de référence :

Avant-Scène Opéra : Le Barbier de Séville

n°37 – ISBN : 978-2-84385-496-5

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Saint-Pétersbourg, 1782 : création du Barbier de Séville de Giovanni Paisiello

Programmation musicale :

Gioachino Rossini / arr Mario Castelnuovo-Tedesco,

Figaro, paraphrase sur le « Largo al factotum » du Barbier de Séville

Jascha Heifetz, violon

Milton Kaye, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 6269

Stephen Sondheim – Hugh Wheeler / orchestration Jonathan Tunick

Sweeney Todd :

Scène finale (extrait) et Ballade de Sweeney Todd

Patti LuPone (Mrs Lovett)

George Hearn (Sweeney Todd)

John Aler (Le Bedeau)

Davis Gaines (Anthony Hope)

Neil Patrick Harris (Tobias Ragg)

Paul Plishka (Juge Turpin)

Heidi Grant Murphy (Johanna)

Stanford Olsen (Pirelli)

Audra McDonald (Une Mendiante)

New York Choral Artists (La Compagnie)

New York Philharmonic

direction : Andrew Litton

MUTANT ENEMY NYP 2001/002

Le diabolique Barbier de Fleet Street

La légende de Sweeney Todd, est celle d’un barbier londonien installé au 186 Fleet Street qui tranchait la gorge de ses clients de passage. Il donnait ensuite les corps des malheureux à sa maîtresse, Mrs Lovett, qui confectionnait avec leur chair, une farce pour les tourtes qu’elle vendait.