La Ville morte de Korngold à l'Opéra de Munich

Événement ! Absent depuis plusieurs décennies à l'affiche de l'Opéra d'Etat de Bavière, le chef d’œuvre du jeune Korngold fait un retour éblouissant : Jonas Kaufmann chante pour la première fois le rôle de Paul, aux côtés de la soprano Marlis Petersen en Marietta - et Kirill Petrenko dirige !

Erich Wolfgang Korngold, Die tote Stadt (La Ville morte)

Opéra enregistré le 29 novembre 2019 à l'Opéra d'État de Bavière (Munich, Allemagne)

Résumé

Bruges, vers la fin du XIXe siècle. Paul vit muré dans le souvenir de sa femme Marie qui est morte depuis des années. Il erre dans l’atmosphère brumeuse et morbide de la ville de Bruges où il croit pouvoir retrouver son épouse réincarnée en Marietta, une danseuse. Entre rêve et réalité, Paul est la proie d’une sorte de délire où s’entrechoquent des scènes aussi éprouvantes que chaotiques. Revenant à la réalité, il comprend qu’il n’y a pas de résurrection possible ici-bas, Paul accepte de quitter la ville de ses souvenirs pour suivre son ami Franck.

« Il a tellement de talent (Korngold) qu'il pourrait facilement nous en donner la moitié – et il lui en resterait encore assez ! », Giacomo Puccini

Distribution

Jonas Kaufmann, ténor (Paul)

Marlis Petersen, soprano (Marietta, Marie)

Andrzej Filończyk, baryton (Frank, Fritz)

Jennifer Johnston, mezzo-soprano (Brigitta)

Corinna Scheurle, mezzo-soprano (Lucienne)

Manuel Günther, ténor (Victorin, Gaston)

Dean Power, ténor (Comte Albert)

Simon Stone, mise en scène

Bayerisches Staatsorchester

Chœur du Bayerische Staatsoper

Direction : Kirill Petrenko

