La Somnambule de Bellini au Théâtre des Champs-Elysées avec Pretty Yende

La Somnambule de Bellini offre quelques-uns des plus beaux airs de soprano du bel canto, interprétés pour nous par Pretty Yende qui émerveille le public par son naturel désarmant, son élégance, et bien sûr l’éclat rayonnant de sa voix. Mise en scène Rolando Villazón, direction Riccardo Frizza.

Vincenzo Bellini – Felice Romani,

La Sonnambula (La Somnambule)

Mélodrame en deux actes créé le 6 mars 1831 au Teatro Carcano de Milan.

Représentation enregistrée par France Musique le 15 juin 2021 au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris. Coproduction Théâtre des Champs-Elysées, Semperoper Dresden, Metropolitan Opera, Opéra de Nice Côte d’Azur.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Distribution :

Riccardo Frizza : Direction musicale

Rolando Villazón : Mise en scène

Pretty Yende : Amina, jeune orpheline adoptée par Teresa et fiancée à Elvino, Soprano

Francesco Demuro : Elvino, riche propriétaire du village, Ténor

Alexander Tsymbalyuk : Rodolfo, seigneur du village, Basse

Annunziata Vestri : Teresa, propriétaire du moulin, Mezzo-soprano

Sandra Hamaoui : Lisa, aubergiste, éprise d’Elvino, Soprano

Marc Scoffoni : Alessio, paysan, épris de Lisa, Baryton

Jeremy Palumbo : Un Notaire, Ténor

Paysans et paysannes.

Maîtrise des Hauts-de-Seine

Gaël Darchen : Direction

Choeur de Radio France

Sylvie Leroy : Direction

Orchestre de Chambre de Paris

Philippe Giraudeau : Chorégraphie

Johannes Lelacker : Décors

Brigitte Reiffenstuel : Costumes

Davy Cunningham : Lumières

, © Photo by Vincent Pontet / Théâtre des Champs-Elysées 2020-2021

, © Photo by Vincent Pontet / Théâtre des Champs-Elysées 2020-2021

Argument :

Acte I. Un petit village suisse au début du XIXe siècle. On s’apprête à fêter les fiançailles d’Amina, orpheline élevée par Teresa, propriétaire du moulin, avec le jeune Elvino, un riche fermier. Tous se réjouissent, excepté l’aubergiste Lisa, amoureuse d’Elvino qui l’a délaissée. Amina paraît et chante sa joie. Arrive ensuite Elvino qui lui passe la bague au doigt, avant qu’un charmant duo d’amour ne les réunisse. L’ancien châtelain, le comte Rodolfo survient alors, évoquant avec émotion les lieux de son enfance. Le soir tombant, Lisa et les villageois, qui ne l’ont pas reconnu, lui proposent de dormir à l’auberge. Avisant Amina, il complimente la jeune fille sur sa beauté. Mais obéissant aux recommandations de Teresa, chacun rentre chez soi, au motif qu’un fantôme hanterait le village dès la tombée de la nuit. Amina et Elvino restés seuls, le jeune homme morigène sa promise pour s’être montrée sensible aux amabilités de l’étranger.

Dans l’auberge, Lisa est visiblement sensible aux avances du comte qu’elle est la première à avoir indentifié. Quand un bruit inattendu vient déranger leur entretien, la coquette s’enfuit en laissant malencontreusement tomber un mouchoir que Rodolfo pose sur le sofa. S’avance une silhouette vêtue de blanc. Le fantôme n’est autre qu’Amina, laquelle en proie à une crise de somnambulisme invoque Elvino. Le comte se retire prudemment, alors que la jeune fille vient s’étendre sur le lit. Trop tard, une silhouette féminine a été aperçue dans sa chambre. Lisa ne tarde pas à prévenir tout le village de ce qu’elle considère comme une trahison de la jeune fiancée. On accuse la malheureuse qui, réveillée, proteste de son innocence.

Acte II. Un taillis. Le village espère que le comte va plaider la cause d’Amina auprès d’Elvino. Désespéré et sourd aux témoignages innocentant sa promise, ce dernier lui arrache son anneau et annonce son mariage avec Lisa.

Au village. Les explications de Rodolfo sur le somnambulisme d’Amina n’y font rien. Cependant, Teresa exhibe le mouchoir de Lisa retrouvé dans la chambre. Les soupçons d’Elvino, toujours perplexe, se reportent enfin sur l’aubergiste. Or Amina paraît à ce moment sur le toit du moulin, en proie à une nouvelle crise, évoquant dans son délire la bague et les fleurs qu’elle avait reçues. A l’invitation de Rodolfo, Elvino convaincu lui restitue bientôt son anneau. La jeune fille reprend conscience et exprime sa joie, son chant et celui du jeune homme se mêlant à la liesse de l’assistance.

© Théâtre des Champs-Elysées.

Programme de salle

Ouvrage de référence :

L’Avant-Scène Opéra : La Somnambule de Bellini

n°178 – ISBN : 2-84385-150-5

Programmation musicale :

Frédéric Chopin,

Nocturne nº18 en mi Majeur op 62 nº2. Lento

Nelson Freire : Piano

DECCA 478 2182

Wolfgang Amadeus Mozart – Caterino Mazzolà d’après Pietro Metastasio

La Clemenza di Tito (La Clémence de Titus)

Opéra seria en deux actes :

Fin de l’Acte II

Anthony Rolfe Johnson : Tito Vespasiano, Ténor

Julia Varady : Vitellia, Soprano

Sylvia McNair : Servilia, Soprano

Anne Sofie von Otter : Sesto, Mezzo-soprano

Catherine Robbin : Annio, Mezzo-soprano

Cornelius Hauptmann : Publio, Basse

Chœur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

direction : Sir John Eliot Gardiner

ARCHIV PRODKTION 431 806-2

à réécouter AUDIO 25 min émission L'invité du jour Rolando Villazon : "C'est un vrai défi de mettre en scène La Somnambule"

à réécouter AUDIO 25 min émission L'invité du jour Pretty Yende : "Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de dire adieu à 2020 avec ce concert du MET"