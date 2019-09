La Prise de Troie au Festival Berlioz de La Côte-Saint-André !

H. Berlioz, La Prise de Troie

Première partie (actes I et II) de l’opéra Les Troyens

Opéra enregistré le dimanche 25 août à 21h, au Château Louis XI, Cour de La Côte-Saint-André

Les moments forts du festival Berlioz 2019 événement Festival Berlioz La Côte-Saint-André du 17 août au 1er septembre 2019

Distribution

Isabelle Druet, mezzo-soprano (Cassandre)

Mirko Roschkowski, ténor (Énée)

Thomas Dolié, baryton (Chorèbe)

Boris Grappe, basse (Panthée)

Vincent Le Texier, basse (Priam)

Eléonore Pancrazi, soprano (Ascagne)

François Rougier, ténor (Helenus)

Jérôme Boutillier, baryton (Chef Grec, un soldat troyen)

Damien Pass, baryton-basse (l’Ombre d’Hector)

Isabelle Cals, soprano (Hécube)

Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz - Isère

Chœur de l’Orchestre de Paris

Chœur Européen Hector Berlioz

François-Xavier Roth, direction

Lionel Sow, préparation du Chœur de l’Orchestre de Paris

Anass Ismat, préparation du Chœur Européen Hector Berlioz

Le jeune Hector découvre Virgile grâce à l’enseignement de son père, le docteur Louis Berlioz, à La Côte-Saint-André. La lecture de la mort de Didon déclenche chez lui son premier émoi poétique : « Le poète latin, en me parlant de passions épiques que je pressentais, sut le premier trouver le chemin de mon cœur et enflammer mon imagination naissante. » (H. Berlioz, Mémoires, chapitre II)

La passion de Didon pour Énée qui évoque pour lui certainement sa propre passion pour Estelle, premier et dernier amour de sa vie, fait naître chez le compositeur le rêve de mettre en musique l’Énéide : « Je suis tourmenté par l’idée d’un vaste opéra dont je voudrais écrire les paroles et la musique, ainsi que je viens de le faire pour ma trilogie sacrée : l’Enfance du Christ. »

(H. Berlioz, Mémoires, chapitre LIX).

Et ce tourment ne le quittera pas. Les Troyens, ce gigantesque opéra en cinq actes fut jugé trop long et trop coûteux par l’Opéra de Paris, seule salle pouvant convenir à cette œuvre de cinq heures. Le compositeur n’a d’ailleurs jamais assisté à une représentation complète de son opéra.

Le Théâtre Lyrique accepta pourtant de présenter Les Troyens, à condition de le découper en deux parties et de ne donner que la deuxième : Les Troyens à Carthage, au plus grand désespoir de Berlioz qui rencontra enfin le succès puisque vingt autres représentations suivirent. Berlioz ne vit jamais la première partie, « La Prise de Troie », dans laquelle Cassandre sent la menace qui pèse sur son peuple. Malgré le départ des Grecs, elle est certaine de la destruction de Troie. Les Grecs sont entrés dans la ville, aidés du cheval de bois offert aux Troyens.

Festival Berlioz

Programmation musicale

Hector Berlioz

Les Troyens : La Prise de Troie

Extrait de l'annonce et présentation du 24 mai 1956 depuis le théâtre des Champs Elysées

INA ARCHIVES

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : Un bal - réduction pour piano S 470

Roger Muraro, piano

DECCA

Hector Berlioz

Les nuits d'été op. 7 : Villanelle, Le Spectre de la rose, Sur les lagunes, Absences, Au cimetière, l'île inconnu

Stéphane Degout, baryton

Orchestre Les Siècles

Direction : François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Jean Valmy / Marc-Cab / Joseph Kosma

Les chansons de Bilitis : La ronde de la guerre de Troie

Mathé Altery, soprano

Christian Borel, chant

MARIANNE MELODIE

Antoine de Bertrand

1er Livre des Amours de Ronsard : Ces deux yeux bruns, Le veux mourir pour tes beautez, Beauté dont la douceur pourront vaincre les roys, Quand en songeant ma folastre j'acole, Tes yeux divins, Ce ne sont qu'ains, Le ciel ne veut Dame que je jouisse

Ensemble Métamorphoses de Paris

Maurice Bourdon, direction

B.O Le Rêve de Casssandre / Philip Glass

Cassandra's dream finale

Philip Glass Ensemble

Direction : Michael Riesman

Francesco Cavalli

La Didone : Sinfonia (Prologue), (Acte I Scène 3), (Acte I Scène 6)

Hilary Summers, contralto (Hécube)

Yvonne Kenny, soprano (Cassandre)

Ensemble Balthasar Neumann

Direction : Thomas Hengelbrock

Hector Berlioz

Les Troyens : (Acte V Scène 2), (Acte V Scène 3)

Joyce Di Donato, mezzo-soprano (Didon)

Hanna Hipp, mezzo-soprano (Anna)

Nicolas Courjal, basse (Narbal)

Chœur de l'Opéra du Rhin

Chœur et Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Direction : John Nelson