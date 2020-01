La nouvelle production de Wozzeck d'Alban Berg au Metropolitan Opera de New-York !

Opéra donné le 11 janvier 2020 au Metropolitan Opera de New-York

Alban Berg, Wozzeck

Résumé

Wozzeck est un soldat au caractère inquiet hanté par des visions de mort et d'apocalypse et soumis aux expériences d'un docteur mal intentionné qui le méprise. Marie, qui a eu un enfant de Wozzeck sans passer par l'union sacrée du mariage, s'éloigne de lui à cause de ses hallucinations lugubres et se laisse séduire sans peine par le Tambour-Major, au grand dam du pauvre soldat malmené.

Distribution

Peter Mattei (Wozzeck)

Elza van der Heever (Marie)

Christopher Ventris (le Tambour-Major)

Christian Van Horn (le Docteur)

Gerhard Siegel (le Capitaine)

Andrew Staples (Andres)

Tamara Mumford (Margret)

William Kentridge, mise en scène

Choeur etOrchestre du Metropolitan Opera de New-York

Direction : Yannick Nézet-Séguin

