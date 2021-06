La Chauve-souris de Johann Strauss à l’Opéra de Rennes

Le Dr Falke se venge de son ami Eisenstein qui, lors du dernier carnaval l’a abandonné dans la rue au matin, déguisé en chauve-souris. Le metteur en scène Jean Lacornerie révèle avec esprit la profondeur dans la légèreté de cette opérette où la direction musicale de Claude Schnitzler fait merveille.

Johann Strauss – Karl Haffner et Richard Genée / d’après Meilhac et Halévy,

Die Fledermaus (La Chauve-souris)

Opérette en trois actes créée le 5 avril 1874 au Theater an der Wien de Vienne.

Opérette donnée sans public, enregistrée par France Musique le 12 mai 2021 à l’Opéra de Rennes. Nouvelle production. Coproduction Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra, Opéra de Toulon et Opéra Grand Avignon.

Distribution :

Claude Schnitzler : Direction musicale

Stephan Genz : Gabriel von Eisenstein, Baryton

Eleonore Marguerre : Rosalinde, sa femme, Soprano

Claire de Sévigné : Adèle, femme de chambre, Soprano

Veronika Seghers : Ida, sa sœur, Soprano

Milos Bulajic : Alfred, maître de chant, Ténor

Thomas Tatzl : Dr Falke, ami d’Eisenstein, notaire, Baryton-basse

François Piolino : Dr Blind, avocat d’Eisentein, Ténor

Horst Lamnek : Frank, gouverneur de la prison, Baryton-basse

Stéphanie Houtzeel : Prince Orlofsky, Mezzo-soprano

Anne Girouard : Frosch, le geôlier – La Narratrice, Comédienne

Chœur de Chambre Mélisme(s)

Gildas Pungier : Chef de chœur

Orchestre National de Bretagne – Grant Llewellyn directeur musical

Jean Lacornerie : Mise en scène

Bruno de Lavenère : Scénographie, costumes

Kevin Briard : Lumières

Raphaël Cottin : Chorégraphie

Katja Krüger : Dramaturgie

On pourra voir cette production de La Chauve-souris sur grand écran mercredi 9 juin à 20h à Rennes, Nantes, Angers, et dans plusieurs communes de Bretagne et des Pays de la Loire (gratuit).

Elle sera aussi diffusée par 8 télévisions locales et les sites internet de France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire.

, © Photo by Laurent Guizard / Opéra de Rennes 2021

Argument :

Par Jean Lacornerie

L'action se passe à Vienne, à la fin du XIXe siècle.

Acte I. Le serment de Rosalinde. Rosalinde est tombée amoureuse d’Alfred, un ténor sans le sou à qui elle a fait la folie de promettre le mariage. À condition qu’il gagne un peu d’argent. Dans l’espoir de la retrouver vite, il est parti chercher fortune à SaintPétersbourg. Entre temps, Rosalinde, ramenée à la raison par son père, a épousé Gabriel Von Eisenstein, un homme colérique mais doté d’une très bonne santé financière. Notre histoire commence le jour où Alfred de retour à Vienne vient retrouver Rosalinde pour lui demander d’honorer sa promesse. Coïncidence, c’est aussi le jour où Eisenstein, qui a été condamné pour insulte à agent, doit se rendre à la prison pour purger une peine de quelques jours.

Eisenstein de son côté, comme tout bon mari est un peu volage avec un penchant très marqué pour les petits rats de l’opéra. Ce penchant, Falke, son meilleur ami, le connaît bien. Ils ont beaucoup fait la fête ensemble et ils adorent se faire mutuellement des farces. Parfois scabreuses. Justement Falke a décidé de prendre une revanche. Il invite Eisenstein à le rejoindre dans une somptueuse fête que donne un prince russe excentrique. Il y aura des dames, Eisenstein ne résiste pas. Pourquoi ne pas faire un petit détour avant de se rendre en prison ? Rosalinde se retrouve seule et elle peut recevoir Alfred. Mais voilà que se présente Frank, le nouveau directeur de la prison qui se targue d’arrêter en personne les prisonniers prestigieux. Puisqu’il trouve Alfred dans la place, il le prend pour le mari et il l’embarque.

Acte II. Le cauchemar d’Eisenstein. L’invitation de Falke est un piège qui va se resserrer progressivement sur Eisenstein avec la complicité du prince Orlofsky. Parmi les hôtes de la fête, Ils ont invité Adèle qu’Eisenstein reconnaît aussitôt comme sa propre femme de chambre. Première erreur, tout le monde se moque de lui. Comment une femme de chambre pourrait-elle se trouver dans un cercle aussi choisi ? Ils ont invité le directeur de la prison venu s’encanailler en se faisant passer pour un aristocrate français. Eisenstein qui a eu la même idée tombe en amitié avec lui. Rosalinde elle-même est aussi invitée, déguisée en comtesse hongroise. Sans la reconnaître, Eisenstein ressent une attirance violente pour elle et tente de la séduire brutalement en lui promettant sa montre. Cette montre est une sorte de talisman qui lui sert à faire tomber ses conquêtes. Mais cette fois la belle lui échappe. Les brumes de l’alcool se font de plus en plus épaisses et à 6h du matin, c’est dans un sale état qu’il quitte le palais pour se rendre en prison.

Acte III. Le prix à payer. Frank, lui aussi est rentré prendre son poste dans un sale état. Il a bien du mal à comprendre le rapport que lui fait son geôlier : la nuit a aussi été agitée dans la prison. Alfred qu’on prend toujours pour Eisenstein demande un avocat à corps et à cri. Frank voudrait pouvoir dormir mais toute une série de visiteurs se présentent. À commencer par Eisenstein qui vient purger sa peine. Mais Eisenstein, est-ce qu’il ne l’a pas déjà arrêté la veille ? Puis c’est Rosalinde, venue intervenir en faveur d’Alfred. Et finalement Falke suivi d’Orlofsky et de tous ses invités. Il dénoue enfin les fils de l’intrigue, tout cela n’était qu’une farce, une pièce de théâtre où chacun jouait un rôle. Reste quand même pour Eisenstein à se faire pardonner de l’épisode de la montre.

© Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra, Opéra de Toulon et Opéra Grand Avignon

Ouvrage de référence :

L’Avant-Scène Opéra : La Chauve-souris de Johann Strauss

n°49 – ISBN : 2-84385-036-3

Programmation musicale :

Gabriel Fauré,

Valse caprice n°3 en sol bémol Majeur op 59

Aldo Ciccolini : Piano

LA DOLCE VOLTA LDV 13

Chansons enfantines :

Anonyme probablement 16ème siècle / arr Toni Martl – Hoffmann von Fallersleben,

Alle Vögel sind schon da (Tous les oiseaux sont déjà là)

Heinrich Isaac (vers 1490) / arr Toni Martl et Rudi Knabl – anonyme (vers 1840),

Die Blümelein, sie schlafen (Les petites fleurs, elles dorment)

Carl Friedrich Zelter (1810) / arr Toni Martl – Hoffmann von Fallersleben (1835),

Der Kuckuck und der Esel (Le coucou et l’âne)

Lucia Popp : Soprano

Ensemble Instrumental

Reinhard Seifried : Direction

ORFEO C 078-831 B

Déodat de Séverac,

En vacances Livre I :

Valse romantique

Aldo Ciccolini : Piano

LA DOLCE VOLTA LDV 13

Richard Strauss – Hermann Hesse,

Vier letzte Lieder (4 derniers Lieder) :

- Frühling (Printemps). Allegretto

- September (Septembre). Andante

- Beim Schlafengehen (L’Heure du sommeil). Andante

Richard Strauss – Joseph von Eichendorff,

Vier letzte Lieder (4 derniers Lieder) :

- Im Abendrot (Au soleil couchant). Andante

Lucia Popp : Soprano

Orchestre Symphonique de Londres

Michael Tilson Thomas : Direction

SONY CLASSICAL SK 48242

