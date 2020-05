L'Orfeo de Monteverdi au Théâtre royal de Copenhague

Considéré comme le premier opéra, L'Orfeo est une fable musicale d'une ampleur rare, interprétée ici de façon éclatante et vibrante par le baryton Marc Mauillon dans le rôle-titre. Le chef danois Lars Ulrik Mortensen dirige le Concerto Copenhagen. Bonheur et affliction mêlés.

Claudio Monteverdi, L'Orfeo

Opéra enregistré le Mardi 10 mars 2020 au Théâtre royal de Copenhague

Résumé

Alors que bergers et nymphes chantent l’amour d’Orphée et Eurydice, Orphée prie le soleil de bénir son couple. Tout entier à son bonheur, il chante pour les arbres, les Dieux, et par la magie de ses vers, parvient même à émouvoir les pierres. Soudain, la Messagère vient annoncer à l’assemblée horrifiée la mort subite d’Eurydice, mordue par un serpent. Brisé, Orphée décide de rejoindre son amour au royaume des morts. Guidé prudemment par l’Espérance, il parvient aux Enfers. Là, il doit franchir le Styx, que Charon lui interdit, malgré ses chants envoûtants. Mais Orphée déjoue les pièges… et passe. Pour récompenser sa témérité, Pluton décide de lui rendre Eurydice, à condition toutefois qu’il ne se retourne pas vers elle lors de son retour sur terre. Les retrouvailles d’Orphée et Eurydice sont de courte durée, car sitôt leur voyage entamé, Orphée succombe à la tentation et regarde son Eurydice – perdue à tout jamais. Accablé, il choisit de renoncer à l’amour, avant que son père, le Dieu Apollon, ne le mène au ciel, d’où il pourra admirer pour l’éternité sa chère Eurydice.

Distribution

Marc Mauillon, baryton (Orphée)

Sofie Lund-Tonnesen, soprano (Eurydice)

Ellen Larsson's, soprano (La Musique, L'Esperance)

Mia Bergström, mezzo soprano (La Messagère)

Mark Milhofer, ténor (Apollon)

Philippa Cold, soprano (Une Nymphe, Prosperine)

Thomas Lichtenecker, haute-contre (Un Berger)

Gerald Geerink, ténor (Un Berger, Un Écho)

Kyungil Ko, basse (Charon)

Nicolai Elsberg, basse (Pluton)

Mise en scène : Jetske Mijnssen

Concerto Copenhagen

Direction : Lars Ulrik Mortensen

Quelques photos de la mise en scène de Jetske Mijnssen

, © Kgltheater

Programmation musicale

Jean Sebastien Bach

Sonate en mi min BWV 1034 : Andante

Linde Brunmayr-Tutz, flûte traversière

Lars Ulrik Mortensen, clavecin

ORF

Gabriel Fauré

Mélodies : le papillon et la fleur; Après un rêve; Les berceaux; Les roses d'Ispahan; Mandoline; Soir

Marc Mauillon, baryton

Anne Le Bozec, piano

HARMONIA MUNDI

Richard Rodgers

My Funny Valentine

Eileen Farrell, soprano

Luther Henderson And His Orchestra

Luther Henderson, direction

SONY CLASSICAL

Richard Wagner

Wesendonck Lieder : Der Engel; Stehe still !; Im Treibhaus; Schmerzen; Träume

Eileen Farrell, soprano

Orchestre Philharmonique de New-York

Direction : Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL

Franz Liszt

Années de pèlerinage 2ème année Italie s 161 : sonnet 47 de Petrarque

Nicholas Angelich, piano

MIRARE

Arnold Schönberg

Le livre des jardins suspendus, op. 15 (extraits)

Kerstin Meyer, mezzo-soprano

Glenn Gould, piano

WEST HILL RADIO ARCHIVES

