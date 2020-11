L'Enlèvement au Sérail de Mozart à l'Opéra d'Etat de Vienne

Écoutez l'opéra L'Enlèvement au Sérail de Mozart, enregistré le 12 octobre dernier à l'Opéra d’État de Vienne, dirigé par Antonello Manacorda et mis en scène par Hans Neuenfels. Retrouvez la soprano Lisette Oropesa dans le rôle de Constance, et le ténor Daniel Behle dans le rôle de Belmonte.

L'Enlèvement au Sérailde Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Opéra en trois actes sur un livret de Gottlieb Stephanie d'après la pièce de Christoph Friedrich Bretzner, créé au Burgtheater de Vienne le 16 juillet 1782.

Captation du 12 octobre 2020 à l'Opéra d’État de Vienne

Résumé

En Turquie, Belmonte, jeune seigneur espagnol, souhaite retrouver sa fiancée Constance qui a été capturée par des pirates et vendue au Pacha Selim. Blonde, serveuse de Constance et son amant Pedrillo, le serviteur de Belmonte ont subi le même sort et sont soumis au bon vouloir du cruel Osmin, gardien au sérail. Belmonte et Pedrillo mettent en place une stratégie pour délivrer Constance. Au moment de prendre la fuite, les deux couples d'amants sont rattrapés et promis à une mort certaine... C'était sans compter sur le généreux Selim qui décide de leur accorder son pardon et la liberté.

Distribution

Christian Nickel (Acteur)

Daniel Behle, ténor (Belmonte, noble espagnol)

Christian Natter (Acteur, Belmonte)

Lisette Oropesa, soprano (Konstanze, fiancée de Belmonte)

Emanuela von Frankenberg (Acteur, Konstanze)

Regula Mühlemann, soprano (Servante anglaise de Konstanze)

Stella Roberts (Acteur, Blondchen)

Goran Juric, ténor (Osmin, gardien du sérail)

Andreas Grötzinger (Acteur, Osmin)

Michael Laurenz, ténor (Pedrillo, valet de Belmonte)

Ludwig Blochberger (Acteur, Pedrillo)

Svenja Kallweit, soprano (membre d'un quatuor de solistes)

Mari Nakayama, mezzo-soprano (membre d'un quatuor de solistes)

Tamas Katona, ténor (membre d'un quatuor de solistes)

Peter Dolinšek, basse (membre d'un quatuor de solistes)

Choeur de l'Opéra d'État de Vienne

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Vienne

Antonello Manacorda : Direction

Mise en scène : Hans Neuenfels

Scène : Christian Schmidt

Costumes : Bettina Merz

Lumière : Stefan Bolliger

Dramaturgie et mise en scène : Henry Arnold

Assistant réalisateur : Sophie Louise Busch

Assistant régisseur : Sascha Roeder

à lire aussi article L’Enlèvement au sérail de Mozart revisité par l'écrivaine turque Asli Erdogan

à réécouter AUDIO 25 min émission L'invité du jour Lisette Oropesa, l'invitée du jour